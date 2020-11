Cancelada la San Silvestre Popular por las restricciones actuales derivadas de la pandemia

20M EP

NOTICIA

La Fundación Deportiva Municipal y el Ayuntamiento de València han anunciado que la San Silvestre Popular Valenciana no se celebrará en 2020. La prueba, que habría celebrado este año su 37 edición, no podrá realizarse debido a las restricciones actuales derivadas de la Covid-19, por las cuales no se pueden celebrar eventos multitudinarios ni acoger público con el objetivo de prevenir cualquier posible contagio.