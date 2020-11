Ribó diu que "no hi haurà Cavalcada de Reis en sentit clàssic" i es treballa en una alternativa estàtica

20M EP

NOTICIA

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha manifestat que enguany no hi haurà una Cavalcada de Reis Mags "en el sentit clàssic", és a dir, mòbil, per la qual cosa el consistori ja treballa en un model "estàtic" tenint en compte la situació sanitària per la pandèmia de Covid-19.