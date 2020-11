Oltra espera una trobada bilateral amb Puig la setmana vinent i nega divisió: "Diferència no és ruptura"

"Diferència no és ruptura", ha recalcat en la roda de premsa després del ple setmanal, insistint que hi ha "normalitat institucional" en el tripartit del Botànic que comparteixen PSPV, Compromís i Unides Podem. Precisament, la comissió de seguiment del pacte es reuneix dimecres que ve en la seu de Compromís.

Les últimes discrepàncies entre Oltra (Compromís) i Puig (PSPV) es deuen tant al pressupost de la seua Conselleria d'Igualtat com a les restriccions contra el coronavirus. A açò es va sumar fa uns dies que la vicepresidenta va fer públic en Twitter que l'estratègia valenciana de recuperació que va anunciar el president en un gran acte era un document de treball que "haurà de ser consensuat".

Oltra, que porta setmanes demanant una reunió amb Puig i dient que "no hi ha novetats", ha assegurat que espera que la setmana que vé puga produir-se eixa "trobada bilateral" i que és "una esperança que està fonamentada", preguntada per la "tempestat interior" en el govern del Botànic i per si la reunió és una esperança o un desig.

En aquest escenari, ha posat l'accent que en el Botànic "hi ha diferents visions, com és conforme a un govern plural de coalició". "No és que mantinga diferències amb el Consell, sinó que en el si del Consell hi ha diferents mirades, són dos matisos importants", ha recalcat.

TAN CÒMODA COM PUIG

Sobre si s'ha plantejat deixar de ser la portaveu, Oltra ha defès que se sent "tan còmoda exercint les funcions de portaveu de tot el govern plural com es pot sentir el president presidint el conjunt d'un govern plural o qualsevol conseller". "Igual de còmoda, sóc portaveu de tot el Consell, el president és president de tot el Consell, clar que ens trobem còmodes en la mateixa posició", ha insistit.

Com vé repetint en les últimes setmanes, ha sostingut que "diferencia no és divisió, sinó diferents mirades al servici d'un projecte comú", que al seu juí és l'important. "I és precisament el projecte comú el que ens fa sentir còmodes, tant en les coincidències com en les diferències", ha afirmat, una cosa que cadascun exerceix "en la seua responsabilitat col·lectiva".