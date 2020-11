Educación mantiene la recomendación de ventilar aulas y descarta filtros ya que no aseguran renovación del aire

Así lo ha señalado la consejera, en declaraciones recogidas por Europa Press, tras una reunión con los centros de Formación Profesional que han conseguido la certificación de excelencia.

Lucas ha precisado, ante las quejas por el excesivo frío sobre todo en los centros que imparten clases de FP en horario de tarde, que la Consejería insistirá en reforzar la calefacción en los sitios en los que la ventilación produzca un mayor "desequilibrio térmico".

En cualquier caso, ha recordado que la ventilación es el mecanismo que permite "renovar el aire y dar más seguridad" en las aulas y que se ha establecido "al principio y al final de la clase", no de forma permanente.

Asimismo, ha desaconsejado la instalación de sistemas de filtración de aire "no porque lo diga la Consejería de Educación", sino en atención a "lo que indican los expertos sanitarios", que según ha explicado manifiestan que "no hay seguridad respecto a los filtros, que no garantizan la ventilación del aire y pueden dar sensación de falsa seguridad".