El Teatro Auditorio de Cuenca reordena cartel tras el parón por COVID y retoma su programación desde el 3 de diciembre

'La transfiguración del mastodonte', protagonizado por Asier Etxeandía, prevista para este sábado 28 de noviembre, se ha reprogramado para el 5 de diciembre; 'Andanzas y entremeses de Juan Rana', la obra de Ron Lalá del pasado 29 de octubre pasa al 18 de diciembre; el espectáculo de circo YOLO (You Only Live Once), de la compañía Lucas Escobedo, pasa al 20 de diciembre; Divinas Palabras, del Centro Dramático Nacional, al 22 de diciembre; y la propuesta infantil MiraMiró, de la Compañía Baal, al 26 de diciembre.

El resto de espectáculos programados en diciembre, como 'Intocables de Pentación', 'Cosí Fan Tutte' de Cuenca Ciudad de Música, 'Mi isla' de La ChicaCharcos, 'Recuérdame' tributo a Coco de Pedro Pomares, 'Gag Movie' de Yllana, el Concierto de Navidad de la Joven Orquesta de Cuenca y el concierto de año nuevo Viena en Cuenca mantienen sus fechas con la esperanza de poder mantener el Teatro Auditorio abierto durante los próximos meses, ha informado el teatro en nota de prensa.