Compromís ve "obsceno" que Alicante gaste 15.000 euros para que un belén gigante opte al récord Guinness

El precio del nacimiento ascendía a 123.000 euros, a los que se sumarán los 14.900 para poder aspirar a ese reconocimiento Guinness, una cantidad que Compromís asegura que es un "sobrecoste" que el Ayuntamiento ha querido "ocultar".

El portavoz de la coalición, Natxo Bellido, ha criticado este jueves durante la sesión plenaria al alcalde, Luis Barcala, y al concejal de Fiestas, el 'popular' Manuel Jiménez, por la "opacidad con la que se ha intentado tapar este gasto".

Asimismo, el concejal Rafa Mas, también de la coalición, ha valorado en redes sociales que considera "obsceno" y "vergonzoso" que se destine esta cantidad. Compromís ha advertido, además, que pedirá la documentación del expediente a la Concejalía de Fiestas.

"Resulta que no nos va a costar 123.000 euros, ahora serán casi 15.000 más porque tenemos que pagar a la empresa que gestiona los Récord Guinness", ha lamentado Bellido durante el pleno. En la misma línea, ha acusado a Jiménez y a Barcala de "acudir por la opción más cara".

"El ocultismo, la opacidad y el silencio del bipartito sobre la solicitud y el sobrecoste recuerda al PP de otras épocas, esto es sencillamente, ocultar información de forma deliberada", ha señalado el portavoz.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Manuel Jiménez, ha criticado la postura de Compromís por estar "siempre con pegas" al respecto. "Esta iniciativa estaba entre las propuestas puestas encima de la mesa en la Comisión de Recuperación con los agentes involucrados, puesto que los sectores nos pedían medidas para reactivar la economía por la pandemia", ha explicado el edil.

Asimismo, el edil ha negado que haya habido "ocultismo", dado que "siempre se ha dicho que se iba a solicitar un Récord Guinness" y "nadie había preguntado lo que costaba", mientras ha reprochado a la coalición la utilización del término "obsceno", ha expuesto el leído el significado recogido en el diccionario y ha preguntado "dónde ha visto usted que las figuras tengan carácter sexual".

"Tienen la desfachatez de salir en redes sociales diciendo que era un escándalo y que había ocultismo. Entendemos que esto genera dinero y empleo, otros quizá prefieran gastarse el dinero en subvenciones a Escola Valenciana", ha continuado Jiménez.

Además, sobre las declaraciones del concejal Mas calificando de "obsceno" el gasto para el Récord Guinness, ha reprochado el edil 'popular' que haya usado un término que hace referencia a "un dicho o hecho sobre una cuestión sexual que ofende; yo no sé qué es lo que usted está viendo en esa 'Sagrada Familia', pero me da mucho pánico y me parece de vergüenza".

Por último, Jiménez ha explicado que este año solo se desembolsarán 70.000 euros del total del coste del nacimiento y el contrato será de tres años.