Crece un 17% la inversión pública para dinamizar la economía y superar la crisis con menos recesión, paro y deuda

Así lo ha asegurado el presidente de la Junta con motivo de la presentación este jueves del proyecto de presupuestos generales de la Comunidad para el año 2021 a los que se ha referido como "un escudo social y económico" para superar la pandemia del coronavirus y para afrontar el futuro.

Estos 1.595,44 millones de euros suponen el 12,98 por ciento del presupuesto y, según ha explicado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, crecen más que las operaciones corrientes, que aumentan un 14,12 por ciento, con la particularidad de que las transferencias de capital escalan un 25,37 por ciento hasta los 920,56 millones de euros mientras que las inversiones reales lo hacen en un 8,94 por ciento y se quedan en 674,88 millones de euros.

El consejero ha recordado a este respecto que Castilla y León es una comunidad prestadora de servicios y ha reivindicado que no hay mayor inversión para el futuro que invertir en educación que no ve por lo tanto como gasto sino como "inversión social". "No es sólo una carretera", ha explicado a modo de ejemplo.

En concreto, los gastos de las consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades están dotados con 333,29 millones de euros y suponen el 21 por ciento de los gastos de capital, un 23,25 por ciento más.

El resto de consejerías disponen de 1.262,15 millones de euros, el 79,0 por ciento de los gastos de capital, con un incremento del 16,5 por ciento.

Otro de los hitos del proyecto de presupuestos reivindicado por el presidente de la Junta es que en 2021 la inversión en I+D+i superará el umbral del 3 por ciento del gasto no financiero en el objetivo de la Junta de ligar el impulso económico al proceso de modernización y digitalización de Castilla y León.

Con esta finalidad, las cuentas de la Junta para 2021 reservan 296 millones de euros para ejecutar políticas de ciencia y tecnología, unos créditos que crecen el 24 por ciento y cuyo peso supera ese 3 por ciento del gasto no financiero de las consejerías.

El presidente ha destacado el avance del 75 por ciento en los fondos destinados a la innovación y ha significado el "especial esfuerzo" en las inversiones en telecomunicaciones -con cinco millones consignados para la extensión de la banda ancha en las zonas rurales- y en la sociedad de la información en la enseñanza, a las que se destinan más de 15 millones.