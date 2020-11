Los Grammy responden a las críticas de The Weeknd: "Entendemos que esté decepcionado"

Pues la polémica sigue. Y solo llevamos un día, porque fue este martes cuando se dieron a conocer las nominaciones de este año a los premios Grammy -los galardones más prestigiosos dentro de la industria musical mundial- y el cantante The Weeknd descubrió que no le habían nominado en ninguna categoría. Y menudo cabreo.

Si al menos le hubiesen dado alguna consolación, o incluso aunque se hubiesen equivocado de categoría como asegura Justin Bieber que le ha ocurrido a él (para el canadiense, su disco Changes es de estilo rhythm and blues, pero en vez de R&B le han nominado en las categorías pop), quizá The Weeknd no se hubiese mostrado tan beligerante como en uno de sus últimos tuits.

En el mensaje en su red social acusó a los premios de estar corrompidos y de tener un proceso de elección y votación totalmente hermético. "Los Grammy siguen corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la industria la transparencia...", tuiteó el artista horas después de que la Academia de la Grabación de Estados Unidos anunciara sus candidatos a la 63º edición de los galardones, que se entregarán el 31 de enero de 2021.

A The Weeknd no le hizo ninguna gracia que después de las grandísimas críticas que recibió su último disco, After Hours, que tiene grandes temas como Alone Again o Blinding Lights, y varios periodistas especializados lo estén colocando en sus listas con los mejores trabajos del año, no se le reconociera siquera con una nominación entre las más de 80 categorías.

Y ahora la propia Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación ha querido responder a Abel Makkonen Tesfaye, verdadero nombre del músico, a través de un comunicado de su presidente, Harvey Mason Jr., quien reconoce, para más inri, que a él también le ha dejado estupefacto que The Weeknd no haya conseguido ninguna nominación.

"Entendemos que The Weeknd esté decepcionado por no estar nominado. A mí también me sorprendió y puedo entender lo que siente ahora mismo. Su música este año ha sido increíble y sus contribuciones a la comunidad musical y al mundo en general son dignas de admiración", ha dicho el presidente de la organización que entrega los gramófonos dorados.

Eso sí, en el comunicado deja bien claro que, a pesar de los rumores y varias fuentes cercanas dejaron caer para Variety, desde los Grammy no están "castigando" a The Weeknd por las tensas negociaciones con sus representantes para que actuase en la gala (un show que ahora queda en el aire), una logística compleja ya que a comienzos del mes de febrero tomará el relevo de Jennifer López y Shakira para protagonizar el espectáculo musical del intermedio de la Super Bowl, el evento televisivo por excelencia en EE UU.

The Weeknd, además, ha mandado otro mensaje a través de Instagram, donde tiene más de 25 millones y medio de seguidores: "¿Planear colaborativamente durante semanas una actuación para al final no ser invitado? En mi opinión, cero nominaciones es igual a un 'no puedes venir'".