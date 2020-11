Minuto de silencio en la Diputación y los municipios por el 25N con llamada a una "denuncia compartida"

Una representación de diputados y diputadas provinciales junto a personal de la plantilla de la Diputación han mostrado tal rechazo con el minuto de silencio en la puerta de la sede de la Institución Provincial.

Durante noviembre, la Corporación Provincial está llevando a cabo una Campaña junto al resto de diputaciones andaluzas en la que ha invitado a los municipios a sumarse a ella con el lema 'Los tiempos cambian... ¿ Y tú? Nuestras vidas dependen de ello'. Una Campaña que se está difundiendo en redes sociales y medios de comunicación.

Esta tarde, a partir de las 19,00 horas y hasta las 22,00 horas, la fachada de la sede de la Diputación se iluminará de color morado para visualizar el rechazo a la violencia machista, una iluminación que permanecerá encendida en ese horario desde hoy hasta el próximo domingo 29.

La responsable provincial de las políticas sociales y de igualdad, Rocío Sutil, ha defendido la implicación de la institución en la lucha contra la violencia machista, defendiendo que la institución viene dedicando importantes esfuerzos a la lucha contra todas las manifestaciones de la violencia contra las mujeres en los municipios de la provincia y como ha subrayado Sutil. "Es necesario también campañas para poner en énfasis que frente a la violencia machista se plantea la necesidad de una denuncia compartida por toda la sociedad, porque ya no se trata de una cuestión privada, es una cuestión de todos y todas", ha dicho.

En el ámbito de la provincia, en Alcalá de Guadaíra, el Día Internacional contra la Violencia de Género ha contado con un acto presidido por la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, en el que la edil de Igualdad, Ana Vannereau, ha actuado de portavoz municipal para la lectura del manifiesto previo al minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista.

La alcaldesa ha enfatizado que aunque "la situación sanitaria nos obligue a cambiar nuestros hábitos y costumbres, la conmemoración del 25 de Noviembre es necesaria, porque no podemos dejar de visibilizar esta otra pandemia de violencia que se ha agravado en el confinamiento con una subida exponencial de llamadas a las líneas de urgencia y atención a las mujeres".

En Tomares, ha sido celebrado con un minuto de silencio y la lectura de un manifiesto en el salón de plenos del Ayuntamiento en recuerdo de cada una de las 44 mujeres y 3 menores asesinados en lo que va de año en España de manos de la violencia machista, y los 23 menores de 18 años que han quedado huérfanos o huérfanas.

Además, han sido instaladas dos lonas gigantes en la fachada del Ayuntamiento; una con el mensaje "lo has oído, lo has visto. No te calles, el silencio te hace cómplice", y otra con un gran mapa de España con el nombre, la provincia y la edad de cada una de las 47 víctimas asesinadas este año.

En San Juan, el pleno municipal ha aprobado con el voto favorable de todos los grupos municipales, salvo Vox que se abstuvo, una moción en rechazo a todas las formas de violencia contra las mujeres.

En Los Palacios y Villafranca, se ha dado lectura del tradicional manifiesto reivindicativo y de sensibilización que en esta ocasión se ha trasladado hasta la Biblioteca Pública Generación del 27, donde también se ha procedido a la apertura de un espacio destinado a la "Literatura violeta".

Ha sido la delegada municipal de Igualdad, Maite Crespo, la encargada de dar lectura al manifiesto, en un acto al que ha asistido el alcalde Juan Manuel Valle, junto a representantes de la Corporación Municipal y del tejido asociativo local, y tras el cual se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de todas las mujeres víctimas de violencia de género.