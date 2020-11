Justin Bieber, molesto con la categoría de sus tres nominaciones a los Grammy: "'Changes' era y es un álbum de R&B"

Cualquier artista estaría más que agradecido de conseguir tres nominaciones a los Grammy, sin embargo, Justin Bieber se ha mostrado bastante desconcertado debido a la categoría en la que ha sido clasificada su música.

"A los Grammys, estoy muy halagado porque se reconozca mi trabajo. Soy muy meticuloso e intencional con mi música", comenzaba el cantante en una publicación de cuenta de Instagram. "Me propuse hacer un álbum de R&B. Changes era y es un álbum de R&B. No ha sido reconocido como un álbum de R&B y eso me extraña mucho".

El cantante ha añadido que creció "admirando la música R&B y deseando hacer un proyecto que tuviera ese sonido" y, por ello, "no haber sido puesto en esa categoría" le resulta "muy extraño considerando que desde que los acordes, a las melodías y el estilo vocal, pasando por los bajos de hip hop se trata innegable e inconfundiblemente de un álbum de R&B".

"Para ser claro", termina el cantante, "me encanta la música pop, pero no es lo que había hecho esta vez. Mi gratitud por ser reconocido por mi trabajo permanece y estoy orgulloso de estar nominado igualmente".

En el pie de foto, Bieber ha querido recalcar que se siente agradecido por haber sido nominado a tres Grammy, pero no entiende por qué no ha sido en la categoría correcta: "Por favor, no confundáis esto con ingratitud, son solo mis pensamientos, tomadlos o dejadlos. Gracias a la gente que luchó para que yo tuviera alguna nominación".