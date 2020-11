Celia Villalobos, eliminada de 'MasterChef': "Ninguna mujer llega lejos en este mundo tan machista sin carácter"

MasterChef está ya a las puertas de su semifinal, con una selección de los mejores aspirantes de esta edición. En un programa con un inicio muy emotivo en el que Celia Villalobos tuvo la oportunidad de preparar un pastel -que no lo parecía- junto a su nieta Alma, terminó siendo la gala en la que la exdiputada colgó su delantal.

Y no lo hizo de una manera muy positiva, pues quien fuera también ministra de Sanidad, declaró sentir que había fracasado en su intento de derribar los prejuicios sobre los políticos. La malagueña se batió en duelo contra la Terremoto de Alcorcón, con quien ya había tenido algún roce previo, sobre todo en las pruebas en exteriores.

En la prueba, los delantales negros tenían que preparar un Hakao negro releno de carabineros. "Me han puesto el plato más difícil, por algo será", dijo. A la política los nervios le jugaron una mala pasada desde el principio, por lo que el cocinado escapó a su control y cometió errores.

Ya mientras cocinaba, Villalobos vaticinó que sus compañeros no se alegrarían si resultaba ganadora ella. Una vez terminó su propuesta, llegó el momento de probarla. José María Kao, chef invitado y precursor de la cocina japonesa-fusión, comentó que se había pasado con el jengibre.

Por su parte, el juez Pepe Rodríguez señaló que no era un absoluto un plato fácil por lo que valoró el esfuerzo; mientras que Jordi Cruz identificó el error que embarró todo: la expolítica no trabajó correctamente la masa del plato, algo que llevó a su expulsión y a la continuidad de Terre en el programa.

Así fue la despedida de Celia Villalobos

"La vida empieza a no tener mucha razón cuando llegas a cierta edad, y yo no estoy dispuesta. Quiero cumplir años, me quiero divertir, sufrir, conocer gente... quiero seguir viva, siempre. No conozco a ninguna mujer que haya llegado a algo en este mundo masculino tan machista ni tan difícil sin haber tenido un gran carácter", reflexionó después de que Pepe hiciera alusión a lo "guerrera" que es.

"Sin echarle dos bemoles a la vida, la vida te puede. Mi apuesta para los finalistas: Nico, Terre y Josie. Nicolás tiene una gran sensibilidad, y él o Terre se merecen ganar", concluyó. Por su parte, sobre el concurso de Villalobos, Pepe Rodríguez hizo un comentario más, y fue que "hay que conocer a las personas".