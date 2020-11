La Policia Local de València alerta de l’augment dels casos de violència de gènere durant la pandèmia

La pandèmia i la crisi econòmica ha augmentat la vulnerabilitat de les víctimes de violència de gènere, que en moltes ocasions depenen econòmicament de les seues parelles. Així ho ha constatat la Policia Local de València departament que, a més, ha detectat que el confinament i el fet d’haver viscut tancades al costat del seu agressor ha incrementat el risc a l'hora de denunciar les agressions.

El regidor de Policia Local de l’Ajuntament de la ciutat, Aarón Cano, ha apuntat aquest dimarts que “la majoria de les agressions, el 75%, són en l'àmbit privat” i ha sol·licitat la col·laboració de la ciutadania en aquest assumpte. ”Igual que ens impliquem a cridar per a denunciar una festa d'un veí, en la mateixa mesura hauríem d'implicar-nos en la denúncia contra la violència de gènere”, ha declarat.

L’edil ha mostrat el seu total suport a les víctimes, així com el de tota la Policia Local i més concretament el del Grup d'Atenció als Maltractaments, GAMA, i ha afirmat que la difícil situació de les víctimes durant la pandèmia s'agreuja perquè “el 61% d'aquestes dones tenen fills, el 46% no treballa i el 71% ha hagut de conviure amb la seua parella. La valentia a l'hora de denunciar és desitjable, però cal posar-se en la pell de les dones.” El 76% de les víctimes tenen entre 21 i 50 anys i solen tindre una major formació acadèmica que els agressors.

En el que portem d'any, la Policia local de València ha detingut 356 persones per violència de gènere, una xifra superior a les 309 que es van produir l'any passat, en dos mesos més. Per a Cano “aquesta situació és molt greu i ningú està lliure de la violència de gènere”. Així mateix, ha mostrat el seu descontentament per la poca implicació d'alguns partits polítics en la lluita contra esta xacra. “L'aparició de determinats partits com VOX i part de la dreta clàssica està suposant que es pose en dubte la lluita contra la violència de gènere, la unanimitat és una cosa molt important perquè demostra que tots identifiquem un mateix problema i totes les formacions polítiques ho volem afrontar”

En el que portem d'any, s'han ordenat 445 ordres de protecció, enfront de les 476 que es van ordenar en tot 2015. L'any 2019 la dada va ser similar a l'actual, perquè es van ordenar 635 ordres “amb la diferència que en el 2019 no van haver tres mesos de confinament, que són tres mesos on les denúncies han sigut menors per la impossibilitat de denunciar. El confinament fa que el teu domicili es convertisca en una presó i el carceller és el teu agressor” ha apuntat Cano.

A la ciutat de València actualment existeixen 1.300 dones amb alguna ordre de protecció, 646 de les quals són portades per la Policia Local. Per a Cano l'important és que “hi ha 1300 dones que d'alguna manera tenen coartada la seua llibertat i això és molt greu perquè la base de la democràcia la llibertat la igualtat”.