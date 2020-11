Mar Torres, ex de Froilán, confirma que va a participar en un 'reality': "Me puedo tirar de un helicóptero o cualquier cosa"

Aunque Mar Torres ya era conocida en las redes por su perfil de influencer, ganó notoriedad en la prensa del corazón tras comenzar una relación con Froilán, a quien conoció con 16 años. Pero ahora, meses después de su ruptura, parece que la joven de 22 años va a dar el salto también a la televisión.

Mar Torres, quien continúa siendo buena amiga del nieto de Juan Carlos I y lo sigue viendo en la Universidad, confirmó a Europa Press que pronto pondrán verla en un programa de telerrealidad: "Realities y todo eso, poco a poco vais a ir viendo cosas".

Ante tal sorprendente revelación, el reportero le preguntó si se veía más cocinando (MasterChef Celebrity), intentando sobrevivir (Supervivientes) o conviviendo en una casa (GH VIP o La casa fuerte). "¿Te ves tirándote de un helicóptero al Caribe?", le preguntó. "¿Por qué no?", respondió ella.

El periodista no dudo en descubrir si llevaría bien el tema de los bichos y la comida, haciendo alusión a Supervivientes. "Todo el mundo me tacha como una niña de papá, pero no soy ninguna niña de papá. Y me puedo tirar de un helicóptero hasta cualquier cosa", respondió Mar Torres.