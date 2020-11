Consum elimina més de 1.300 tones de plàstic a l'any amb el seu Pla de Reducció d'Envasos i Embalatges

Com a novetat, l'entitat ha incorporat bosses compostables en les seccions de venda al detall, que substituiran les bosses de plàstic d'un sol ús. Aquesta mesura, unida a la incorporació de bosses reutilitzables de jute i polipropilé, deixarà de posar en el mercat 592 tones de plàstic a l'any, destaca en un comunicat.

La substitució de les bosses porta-compra convencionals per bosses amb més del 70% de plàstic reciclat, introduïdes a l'abril del 2019, representen un estalvi de 610 tones de plàstic verge.

A més, aquestes bosses estan elaborades a partir del residu plàstic recuperat de la pròpia Cooperativa, apostant per l'economia circular per a reduir, encara més, el plàstic generat.

Consum també ha apostat per substituir l'embolcall plàstic de l'extracte del xec-regal mensual i els descomptes personalitzats que s'envien als domicilis dels socis-clients, així com el de la revista Entrenosotros, per paper FSC certificat. Amb aquesta mesura s'eliminen 48,06 tones de plàstic a l'any.

Una altra de les línies d'actuació de la Cooperativa per a la reducció de l'ús del plàstic ha sigut en els envasos de la seua marca pròpia, amb la incorporació d'un 45% de plàstic reciclat als envasos de rentavaixelles i neteja llars Consum o els sucs refrigerats d'1 litre, l'envàs del qual compta amb un 52% de plàstic reciclat, entre uns altres. Aquestes mesures han suposat llevar del mercat 46,5 tones de plàstic, detalla.

A més, també s'han reduït les dimensions i espessors entre un 6-9% dels envasos de les terrines de gelat Consum, les garrafes d'aigua o els envasos de creïlles fregides, per exemple.

Consum està apostant pels materials més sostenibles, sempre mantenint la qualitat i seguretat del producte. Així s'ha optat pel cartó per a reduir elements secundaris d'envàs. Un exemple es dona en la llet Consum on s'ha substituït el plàstic d'agrupació del pack de 6 per cartó.

També s'ha millorat l'envàs de brick, eliminant el metall intermedi. En productes amb els envasos de cartó, s'ha optat per cartó FSC, com en les bosses del fem, bossa de congelació, caixes de film del forn, caldo de verdures o caixes de gelats.

Dins de la seua política de sostenibilitat per a l'eliminació i reducció de l'ús del plàstic, la Cooperativa té ja 88 referències de productes a granel en la seua secció de fruites i verdures i ha millorat els envasos del producte Consum ECO, fabricats de plàstic compostable i cartó. A més, també compta amb safates biodegradables en la secció de carn al tall.

"RESPONSABILITAT AMBIENTAL I SOCIAL"

En el marc de la política ambiental, Consum s'ha marcat com a objectiu "utilitzar els recursos més sostenibles, que permeten la valorització dels possibles residus generats, impulsant la responsabilitat ambiental i social, a través de la millora contínua de la gestió i la sensibilització ambiental".

Actualment, la cooperativa és l'única empresa de distribució alimentària que compta amb el certificat d'AENOR "Residu Zero" en totes les seues plataformes logístiques, recolzant la seua aposta per l'economia circular.