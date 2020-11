José Tomé afea a Feijóo que "no hace ninguna" reunión con diputaciones ni Fegamp en la segunda ola

En declaraciones a los medios antes del pleno provincial de este martes, Tomé ha recordado que Feijóo "asistía encantado" a las reuniones semanales que el Gobierno de España convocaba todos los domingos durante el primer estado de alarma. "Y resulta que él no hace ninguna", ha añadido.

Tal y como ha criticado el presidente de la Diputación de Lugo, desde que el titular de la Xunta "recuperó las competencias" al no haber ya "mando único" estatal, "dejó de dar ruedas de prensa" y "manda a segundas y terceras filas a contar su película".

En este contexto, al estar previsto abordar todas estas demandas en el pleno provincial de este martes, Tomé ha reclamado a Feijóo "que cuente con los ayuntamientos y las diputaciones", al tiempo que le ha recordado que él "siempre se quejaba de que las competencias las ejercía Madrid" durante la primera ola.

De hecho, ha censurado que la Xunta "no comparte información con los alcaldes, por lo menos con los que no son del Partido Popular", y le ha acusado de "cerrar municipios con datos mucho mejores que otros" donde gobierna el PP y que "no cierra".

"Lo que tiene que hacer Feijóo es trasladar la información de la gestión de la covid a los ayuntamientos. Todos los alcaldes, sean del partido que sean, tienen derecho a tener la información que afecte a su ayuntamiento", ha insisitido.