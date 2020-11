Díaz Ayuso: "Nosotros miramos a 2021. Las navidades pasan rápido y no puede volver a suceder lo mismo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido este martes sobre los problemas que acarrearía un exceso de confianza en las semanas de Navidad. La líder del Gobierno regional, en un acto para presentar nuevos sellos de calidad que hacen la hostelería madrileña más segura, ha señalado que más allá de la posible flexibilización de medidas que pueda darse si la tendencia del virus sigue siendo favorable, lo que debe imperar es la responsabilidad individual y las medidas de seguridad. "Las Navidades pasan rápido", ha resumido, y echar a perder los logros conseguidos no es una opción.

Díaz Ayuso ha asegurado que el Ejecutivo autonómico debe poner ya la vista en 2021 al margen de la estrategia que elabora la Consejería de Sanidad para las fiestas, que lo que pretende es convertir a esas semanas, donde es previsible que crezcan las reuniones sociales, "en seguras".

"Las navidades pasan rápido y lo que no podemos permitirnos es volver atrás otra vez, tener las circunstancias que se dieron, sobre todo, en los meses de julio y agosto, de confianza", ha abundado la presidenta. "Pensamos que el virus se había ido, que no pasaba nada y nos volvimos a reunir con amigos y familiares en torno a una mesa. No puede volver a pasar lo mismo estas navidades", ha incidido recordando la situación que se produjo el pasado verano en todo el país.

La líder del Ejecutivo PP-Cs ha asegurado que sabe que muchas personas quieren encontrarse con sus amigos y familiares "después de unos meses y de un año muy difícil", pero ante esa situación ha pedido responsabilidad y pensar en el próximo año, en el que no debe producirse una nueva ola que dejaría aun más maltrecha la sanidad.

"Tenemos que poner la vista en la primavera, en la recuperación en el 2021 para que Madrid siga siendo lo que es, un lugar seguro, y que así se muestre al mundo", ha aseverado.

Sello de calidad para la hostelería madrileña

La presidenta madrileña ha hecho estas declaraciones en un acto público para dar a conocer los últimos sellos de calidad con los que se ha distinguido a la hostelería regional, una presentación en la que también han estado presentes el vicepresidente Ignacio Aguado y el consejero de Economía, Manuel Giménez.

"No podemos estar a cero o a 100. Tenemos que buscar esa solución intermedia que permita convivir con el virus", ha expresado la presidenta, valorando que la Comunidad de Madrid ha mantenido la hostelería abierta durante la segunda ola, mientras que otras autonomías, como Cataluña, decidieron cerrarla por completo en las peores semanas.

Para el Gobierno madrileño, los bares y restaurantes son espacios seguros. De hecho, la presidenta ha indicado que en algunos momentos son preferibles las reuniones en estos lugares que en el ámbito privado, donde las medidas se relajan más y no hay forma de controlar las debidas precauciones.

En este sentido, los sellos de calidad de la hostelería madrileña exigen "ventilación cruzada", mediciones de la calidad del aire, registro de clientes y aforos limitados, entre otras medidas, para dar confianza a los clientes.