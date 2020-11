Fernando Martínez de Irujo busca la reconciliación de sus hermanos

El pasado viernes se cumplieron seis años desde el fallecimiento de la duquesa de Alba. Una efeméride que ha evidenciado las diferencias que todavía existen entre sus hijos. Ni siquiera se han puesto de acuerdo en organizar una misa.

No lograron ni reunirse para recordarla, porque la comunicación entre ellos es prácticamente inexistente. Y, cuando ceden para hablar sobre asuntos de la Casa, llegan los reproches. Eso sí, me consta que Cayetano y Eugenia están por la labor de acercar posturas. Aunque tímidamente, Fernando -el más noblote y menos mediático- tiene el convencimiento de que sus esfuerzos no serán en vano.

Aunque lo tiene difícil, pues tiene que medir mucho las palabras que emplea en los cónclaves con Carlos, la calma con la que se expresa juega a favor. También está ayudando, para sorpresa de todos, el último marido de Cayetana. Alfonso Díez quiere que los Alba vuelvan a ser una familia. Al menos por Navidad.