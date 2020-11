Compromís dona el seu suport a les oposicions docents avançades a maig per a estabilitzar plantilles

20M EP

NOTICIA

Compromís dona el seu suport a l'avançament de les oposicions de professorat de Secundària per a l'educació pública valenciana i altres cossos a partir del pròxim mes de maig, després del seu ajornament en el juny passat per la pandèmia, per a donar major estabilitat a les plantilles.