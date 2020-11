Cs exige a PSOE e IU que "no avalen la aventura de sus concejales" en Baena con la "grave" moción de censura

En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, Carrillo ha advertido de que se está ante "un escándalo mayúsculo de corruptela en el que el partido que ha gobernado 37 años el municipio impulsa una moción de censura apoyándose en un tránsfuga y vulnerando y violando el Pacto Nacional Antitransfuguismo que firmó hace escasos días".

A su juicio, "eso es un escándalo, porque no sólo vulnera ese pacto que se firmó hace unos días, que lideró Cs y que ya se ha llevado a todas las instituciones, sino que además está apoyado en razones que no se sustentan de ninguna forma".

"Aunque la moción de censura sea un artefacto legal, hacerlo en mitad de una pandemia, cuando lo primero que hay que tener en cuenta es salvar vidas, empleos y la economía, es indecente e inmoral por no ser el momento", ha argumentado el representante de Cs, quien considera que ello "retrata muy bien las ansias de poder del PSOE, que ha perdido el poder después de 37 años".

Al respecto, ha mantenido que "detrás de esto está la figura de una exsenadora que, evidentemente, no pertenece al círculo de Pedro Sánchez, que ha impulsado todo esto por recuperar el poder en Baena".

Según ha abundado, "no hay ninguna razón para que haya esta moción de censura, sino al contrario, porque la gestión del Ayuntamiento es positiva", y "por lo que se ha visto en las redes estos días y este domingo en el pueblo, la moción de censura se la está haciendo el pueblo de Baena a los impulsores de la moción", ha apostillado.

"PLENO NO VÁLIDO"

Ante ello, se ha pedido al secretario del Consistorio que "emita un dictamen concluyente, donde aparezca reflejado que esta persona -el edil de Independientes por Baena (Iporba) favorable a la moción- es considerada tránsfuga, avalando el Pacto Nacional Antitransfuguismo, que además tiene esa interpretación en todas las instituciones, y que a partir de ahí el Pleno que se celebre ya no sea válido para impulsar la moción de censura".

Esto, según ha explicado, está "avalado" por los grupos del gobierno local, PP y Cs, formación naranja que "dentro de unos meses, por el acuerdo que hubo con el PP, tendrá la Alcaldía de Baena, pero al mismo tiempo por toda la ciudadanía del municipio", ha subrayado Carrillo.

Por tanto, ha enfatizado que "la pelota está en el tejado del secretario, que tiene que avalar ese pacto nacional, pero también de la propia Ejecutiva de IU a nivel autonómico y nacional y del PSOE, los dos firmantes de un pacto que hoy no pueden violar".

Así, ha reiterado que "en el Pacto Nacional Antitransfuguismo, firmado hace dos semanas entre el PSOE e IU, impulsor y aliado de la moción de censura, se considera tránsfuga todo aquel expulsado o que abandone su formación y no deje el acta" y, en este caso, "Iporba ha manifestado claramente que esta persona es un tránsfuga, pide su paso al grupo no adscrito, pero esta persona no abandona el acta".

"Ante la literalidad del Pacto Nacional Antitransfuguismo es considerado tránsfuga", ha subrayado el dirigente de Cs, quien ha remarcado que "la moción de censura la impulsa un partido firmante de ese pacto, apoyándose en una persona que está considerada tránsfuga", por lo que "es un escándalo que dos semanas después de firmarlo lo vulnere y lo viole un firmante".

Para el coordinador provincial de Cs, "es poco apropiado", a la vez que ha insistido en que "no es lo que la ciudadanía de Baena quiere y además en plena pandemia, cuando hay otras preocupaciones más importantes", a lo que ha agregado que "37 años ha tenido el PSOE para hacer las cosas bien y cambiarlas, y justo ahora se acuerda de hacer una moción de censura".