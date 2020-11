Elena Tablada estalla contra los que cuestionan cómo educa a su hija: "Si la llevé a un funeral es porque me lo pidió"

La presencia de Ella, la hija de Elena Tablada y David Bisbal, en el funeral de la abuela de la socialité, Elena Moure, que falleció el pasado 17 de noviembre a los 92 años, ha dado mucho que hablar.

Al parecer, y a tenor de su reacción en las redes sociales, la ex del cantante ha recibido numerosas críticas después de la asistencia de la pequeña, de 9 años, al último adiós a su bisabuela.

Así, cansada y dolida, la diseñadora ha estallado en redes sociales, dejando claro que no va a permitir que nadie cuestione cómo educa a su hija.

"Como crío a mi hija lo decido yo. Lo pienso, lo metido, lo estudio mucho y como la crío lo elijo yo", asegura en su Instagram.

"Si la llevé a un funeral de su bisabuela es porque me lo pidió", argumenta. Y justifica: "Los niños tienen que entender que existe la muerte".

Y lanza un claro mensaje a los que comentan: "Agradezco mucho vuestra opinión, pero no me importa. Así que no gastéis vuestro tiempo".

Además, rompe una lanza a favor de su familia. "Somos peculiares y no tenemos que gustarle a todo el mundo, como a nosotros tampoco nos gusta todo el mundo. Tengo al mejor familia del mundo".

"Hay tanto odio en las redes, tanta maldad, tanta falta de respeto... Hay que hacer algo al respecto", denuncia.