Les grans superfícies valencianes preparen descomptes de més del 50% la setmana vinent pel 'Black Friday'

Per a Joaquín Cerveró, portaveu de l'Associació Nacional Grans d'empreses de Distribució (ANGED), "enguany el 'Black Friday' suposa el revulsiu necessari per a comerciants i consumidors, que valoren no solament els descomptes oferits, sinó també i molt especialment, la seguretat de comprar en els grans espais dels nostres establiments".

Cerveró ha assegurat que les grans superfícies han "preparat amb gran il·lusió i sentit de la responsabilitat" aquesta campanya en temps de Covid-19. "Sabem que la salut és el primer, però també que és fonamental reactivar l'economia valenciana", ha apuntat. Així, ha ressaltat que "gran part" dels productes que s'ofeerixen en les seues botigues procedeixen de la Comunitat Valenciana.

MESURES DE SEGURETAT

El portaveu d'ANGED ha subratllat que les mesures d'higiene i protecció per a empleats, clients, així com les restriccions d'aforament són "eixos" en el seu marc d'actuació, i que totes les seues botigues "compleixen amb els requeriments necessaris i garantixen una compra presencial segura".

En aquest sentit, Cerveró ha assenyalat que hi haurà control d'aforament i que el distanciament social estarà garantit. S'ha disposat un reforç de la seguretat per a garantir una entrada i eixida organitzada en els establiments, així com senyalització per a ordenar la mobilitat interior, creant àmplies zones d'espera, mampares de separació en les caixes i marques en el sòl per a recordar la distància de dos metres entre clients.

Els clients disposen de gels desinfectants. Les empreses informaran sobre les mesures de prevenció, ús de mascareta, etc. i disposen d'equips de seguretat i neteja permanents. Cal destacar la contínua ventilació i renovació de l'aire en l'interior de les botigues.

En el cas del tèxtil, s'ha ampliat el nombre i distància entre provadors, per a usar de forma alterna i desinfectar adequadament. Totes les peces retornades i provades són desinfectades abans de tornar a la botiga. En seccions com la sabateria hi ha calces per als clients.