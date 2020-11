Ciudadanos intentará hacer "entrar en razón" al Gobierno riojano y no descarta enmienda a los presupuestos

Tras escuchar al consejero de Hacienda, Celso González, ha considerado que el Gobierno riojano "debe dejar de hacer teatro con sus socias y hablar con más partidos".

Ha visto unas "injusticias sociales" en unos presupuestos "falsos e irreales" porque "están aumentando la deuda pública de una forma importante y no han reducido gastos innecesarios" y "han disminuido partidas tan necesarias como los programas al emprendimiento".

Frente a esto, "han aumentado el presupuesto al chiringuito de Podemos, con su consejería, en un cuarenta por ciento".

Ha pedido una mesa de trabajo para trabajar por los presupuestos entre el Grupo Socialista y el PSOE "por responsabilidad a los riojanos" con "cuatro lineas naranjas".

Estas son "no subir más impuestos, que contraten cuatrocientos sanitarios, no se discrimine a la educación concertada y no se paguen impuestos por ayudas".