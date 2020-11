Julián Muñoz se pronuncia sobre la guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera: "Ejercía más de diva que de madre"

Muchas son las voces que están sonando durante el conflicto entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja por la herencia de Paquirri, sus trajes que, supuestamente, no fueron robados y las hipotecas que pesan sobre la finca Cantora. La última personalidad que ha entrado en esta disputa televisada ha sido Julián Muñoz, exalcalde de Marbella y expareja de la tonadillera.

Cuando fue preguntado a principios de mes sobre el tema, el expolítico no quiso responder y pidió muy alterado a los reporteros que se alejaran para mantener la distancia de seguridad. Pero este jueves ha entrado por teléfono al programa Huellas de Telemadrid y se ha pronunciado al respecto.

En esta entrega, titulada Isabel y Paquirri: la herencia, Julián Muñoz aseguró que él también había visto los trajes y las pertenencias del torero: "Quiero recordar que, envuelto en algo blanco, estaba el traje de luces que llevaba cuando murió, una muleta, un par de banderillas, un estoque...".

"Estaba en un armario según entras a la derecha. Eso fue lo que yo vi allí. Creo, por resumirlo, que ahí se guardó lo que llevaba el torero en ese momento que le ocurrió la desgracia", explicó el ex de la artista.

⭐Julián Muñoz: "Pantoja me dijo dónde estaban las cosas de Paquirri y yo fui a verlas. No creo que Kiko las haya visto nunca".#HuellasHerenciaPaquirri



📡Sintonízanos en @telemadrid👉https://t.co/GjPpLD7Pvspic.twitter.com/oo8h2svWD4 — Huellas (@HuellasTM) November 19, 2020

De este modo, esta versión coincidiría con la de Kiko Rivera, que lo descubrió supuestamente el 2 de agosto. "En la época que yo estuve con Isabel Pantoja, realmente Kiko a Cantora iba muy poco, porque vivía en Sevilla con la abuela. Es posible que entonces Kiko no lo viera", añadió.

Una de las colaboradores le preguntó por el papel de la tonadillera con su hijo y le preguntó si la calificaría como "mala madre". "Mala madre, para mí en concreto, no. Pero sí demasiado artista. Con un desapego. Se ocupaba de que no le faltara nada, pero yo creo que ejercía más de diva que de madre", opinó.

Tampoco le faltaron palabras para Agustín Pantoja, hermano de la cantante: "Es muy listo, no sé si inteligente, pero listo sí [...] Él sabe dar pasos hacia delante y hacia atrás". "Jamás le faltó valor para opinar", aseguró Julián Muñoz. "A mí Agustin no me caía bien. Cuando una persona habla contigo y no te mira a la cara, malo".