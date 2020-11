Susanna Griso responde a sus colaboradores sobre su color de pelo: "Perdona, soy rubia natural de siempre"

La presentadora Susanna Griso es conocida por su distinguido estilo y por lucir, desde hace años, una bonita melena rubia. No obstante, parece que la periodista no es rubia de nacimiento, sino que en realidad esconde un pelo castaño oscuro.

Los colaboradores de Espejo público han mostrado este viernes unas imágenes en las que el abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, sudaba tinte de su cabello durante una comparecencia de prensa. El colaborador Diego Revuelta le ha preguntado a la presentadora si ella ha sufrido un percance similar con el tinte de su cabello.

"Yo, perdóname, soy rubia natural de toda la vida. No sé de dónde sacas que yo...", ha respondido la periodista. "Esto lo ha escrito un guionista con mala leche. Que es verdad, que tú no tienes tinte", ha comentado Revuelta.

"Parece que se está derritiendo": un tinte juega una mala pasada al abogado de Trump, Rudy Giuliani



El exalcalde de Nueva York fue pasto de las redes sociales por los chorretones en su cara durante una rueda de prensa 👉https://t.co/f626WdtYB2pic.twitter.com/Y63osPpg0E — 20minutos.es (@20m) November 20, 2020

No obstante, la presentadora aparecía en los inicios de su carrera luciendo una melena color castaño oscuro. Susanna Griso no tardó en cambiar de look y apostar por el rubio que la ha acompañado durante casi toda su carrera.