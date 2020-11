Guillén (PSOE) critica que el PP "se haya unido a la extrema derecha de VOX" para rechazar los presupuestos de Aragón

Las cuentas han salido adelante con el voto favorable de 48 parlamentarios, que representan el 71 por ciento de la cámara, lo que los convierte en "los presupuestos de la etapa democrática que más apoyo han suscitado entre las fuerzas políticas".

Además, Guillén ha destacado que el PP "también ha dicho no a lospresupuestos más elevados y que tienen que servir para reactivar laeconomía" y a su juicio, que hayan justificado su negativa alegando que el presidente no les ha llamado para negociar "además de ser una gran falacia no es en absoluto creíble. Lambán se comprometió a llamar a todas las fuerzas políticas que apoyaron la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica y así lo hizo. También con el resto de agentes económicos y sociales y la FAMP".

Sin embargo, ha aludido a que los populares han dicho no al presupuesto más elevado de la historia, que aumenta en 400 millones de euros las políticas sociales en momentos de tanta trascendencia como el actual y que incrementa en más de 200 millones de euros las partidas para la reactivación económica. "Cuando los aragoneses han necesitado al PP, el PP ha abandonado a los aragoneses y lo han hecho solo por la estrategia política de Casado y del Partido Popular de Madrid".

Vicente Guillén ha criticado que "utilizan a Aragón para hacer oposición al Gobierno de España", al tiempo que ha recordado que cuando los populares gobernaban en Aragón llevaron a cabo "el mayor recorte en políticas sociales que se han conocido en nuestra comunidad y ahora tienen las desfachatez de acusar al Gobierno de Aragón de aumentar la deuda".

En definitiva, el portavoz socialista ha concluido que son unospresupuestos "para hacer frente al presente pero que también miran alfuturo" y que no han contado con el apoyo del PP "por pura estrategiapolítica. Han dado nuevamente la espalda a los aragoneses".

Por último, Guillén ha querido agradecer a todos los partidos queapoyan al gobierno y también a los de la oposición que han entendido que eran unos presupuestos excepcionales y merecían un esfuerzo de diálogo y consenso.