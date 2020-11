Baltar cesa al vicepresidente de la Diputación Caride tras las medidas cautelares sobre su nombramiento

En un comunicado de la Diputación Provincial, se explica que el presidente de la institución firmó la resolución por la que se decreta el cese como vicepresidente segundo de Miguel Caride, a instancias del informe elaborado por el secretario general de la institución provincial.

El presidente comunicó personalmente el cese y confirmó que, por el momento, "no se va a cubrir el puesto" de vicepresidente segundo, así como tampoco la vacante que queda en la junta de gobierno provincial, a la espera de las resoluciones del juzgado de primera instancia.

Este juzgado estableció medidas cautelares sobre la suspensión de los acuerdos adoptados por Democracia Ourensana, referidos a la situación de la representación política de Miguel Caride y de otros exconcejales que pertenecían a esta formación en el Ayuntamiento y en la Diputación.

Ante esta nueva situación, Miguel Caride ha indicado que "no le ha pillado de sorpresa" puesto que "ya lo había hablado con el presidente", con el que mantiene "conversaciones fluidas" y "no hay ningún tipo de problema".

Ha manifestado que él había aceptado el cargo de forma provisional "mientras no se resolviese la situación del Ayuntamiento" y ha reiterado que él había renunciado la asignación económica del cargo, por lo que, ha asegurado que "no le supone un problema ser o no el vicepresidente segundo".

Ha subrayado que el propio Baltar ha hecho hincapié en que, por el momento, se mantendrá vacante este puesto.

En el reciente debate del Estado de la Provincia ya no se había autorizado la tramitación de sus propuestas de resolución por su "condición política".

A LA ESPERA DE LA RESPUESTA JUDICIAL A LOS CRÍTICOS

De este modo, ha comunicado que está a la espera de que el juzgado resuelva una medida cautelar que había interpuesto él junto con los otros ediles críticos de Democracia Ourensana. Mediante una demanda impugnaban la asamblea de esta formación en la que se les declaraba tránsfugas, por considerarla "un paripé" y solicitaban la suspensión de los acuerdos del cese, así como reivindicaban la portavocía de Caride.

Así pues, ha alegado que, "en unas semanas" el juzgado "tendrá que pronunciarse" y que, en función de la resolución, "ya veremos cómo queda el tema".

DIFICULTADES AÑADIDAS

En este sentido, Miguel Caride ha manifestado que, mientras que "esta situación no pasa de anecdótica", "el verdadero problema" está en el Ayuntamiento.

En la institución van a solicitar un informe sobre la condición del concejal no adscrito, Telmo Ucha. Ha indicado que, la doctrina del Tribunal por la cual él tiene que dejar la vicepresidencia en la Diputación Provincial, "posiblemente sea aplicable a este concejal no adscrito, o así debería".

Ha aseverado que este informe servirá para diagnosticar si realmente puede seguir cumpliendo sus funciones como miembro de las juntas de gobierno, porque de no ser así, "habría un grave problema", no se podrían constituir de nuevo estas juntas puesto que exigen un mínimo de tres concejales, mínimo que no se alcanzaría con un cese a Ucha.