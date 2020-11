Corea del Sur presenta a su nueva y realista presentadora de informativos creada por inteligencia artificial

La inteligencia artificial se adentra de lleno en los informativos, pues Corea del Sur ya cuenta con su propia presentadora virtual. Ha sido en el canal MBN, donde la empresa Money Brain ha creado un avatar basado en la periodista Kim Ju-ha.

Lo sorprendente de esta creación es lo realista que parece, pues no solo tiene el mismo aspecto y la misma voz que la conductora del telediario, sino que hace los mismos gestos, como jugar con el boli mientras da las noticias.

El pasado 6 de noviembre, MBN News mostró incluso a la Kim Ju-ha real y a la generada por inteligencia artificial teniendo una conversación, momento que asustó bastante por lo parecidas que eran.

"Fui creada a través de un profundo aprendizaje de 10 horas de vídeo de Kim Ju-ha, aprendiendo los detalles de su voz, la forma en la que habla, las expresiones faciales y la manera en la que sus labios y su cuerpo se mueven", explicó el propio avatar, tal y como informó Korea JoongAng Daily. "Soy capaz de dar las noticias exactamente como lo haría la presentadora Kim Ju-ha".

Según contó la cadena, el beneficio de este tipo de presentadores es que perfectos para informar sobre desastres naturales y otras emergencias, ya que están disponibles a cualquier hora.

Aun así, la compañía también espera poder reducir costes en la mano de obra y en la producción. Pero expertos aseguran que este tipo de avatares nunca sustituirán del todo a los presentadores humanos, especialmente por la extrañeza que provoca en los espectadores este tipo de robots o entes virtuales cuando se parecen tanto a los humanos.

"Hay una línea muy fina que no se puede cruzar, y es que es fácil que una inteligencia artificial sea demasiado diferente a nosotros y también demasiado similar", dijo Yoo Seung-chul, profesor de la Escuela de Comunicación y Medios de la Universidad Ewha Womans, en Seúl. "Incluso si se vuelve demasiado natural para nosotros como para diferenciar si es real o no, la mente humana lo rechazará inmediatamente cuando descubra que no lo es".

Esta novedad ha causado sorpresa, pero lo cierto es que no es la primera vez que se ve una presentadora creada por inteligencia artificial. A principios del año pasado, la agencia de noticias china Xinhua presentó a Xin Xiaomeng, un avatar virtual basado en la presentadora Qu Meng.