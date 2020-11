Sortu denuncia que el encarcelamiento de dos miembros de ATA "no beneficia ni a la paz, ni a la convivencia"

En un comunicado, Sortu ha señalado que "todavía existen sectores que desean que este país vuelva al pasado". A su juicio, el Estado español "muestra un interés muy evidente por dilatar y mantener vivo a toda costa el fantasma de la lucha armada, con el objetivo tanto de perpetuar la situación que padecen los presos políticos como de dificultar de manera clara el camino de la liberación de Euskal Herria".

Sortu ha criticado esta "intervención" de la AN, que "no beneficiani a Euskal Herria ni a la paz, ni a la convivencia". Además, ha insistido en que "no es el momento de llenar las cárceles, sino de vaciarlas".

Finalmente, ha advertido de que seguirá trabajando "a favor de las estrategias eficaces que permitan el retorno de todas los presos políticos" y para ello buscará "amplios consensos en los ámbitos social, político, institucional y sindical".