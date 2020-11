El presupuesto de Presidencia para 2021 crece el 1,96% y mejora en justicia, digitalización, seguridad y comarcas

Así lo ha manifestado ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón, donde ha dado a conocer estas cuentas. La suma total del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, incluidas las transferencias a las comarcas, asciende a 325.956.524 euros frente a los 319.874.878 del año pasado.

Según Pérez, "esta vez, la salida de la crisis no va a consistir en recortes indiscriminados, como hicieron los gobiernos de la derecha" en la anterior crisis. "No podemos dejar a nadie atrás en nuestro intento por recuperar la normalidad" y "más pronto que tarde saldremos de ésta y estaremos en la mejor disposición para crecer y fortalecer el Estado del bienestar", ha esgrimido.

La consejera ha detallado que en el apartado de Administración Local se repite la aportación de 20.950.000 euros al Fondo de Cooperación Municipal de cara al próximo proyecto normativo del Fondo de Financiación Municipal, que se remitirá a las Cortes de Aragón antes de que junio de 2021.

Las transferencias a las capitales de Huesca y de Teruel se mantiene en 600.000 y 305.000 euros, respectivamente, así como los ocho millones de euros al Ayuntamiento de Zaragoza como Fondo de la Ley de Capitalidad. Además, se consignan 647.000 euros destinados a comprar terrenos para el cuartel de Sancho Ramírez de Hueca.

En el dinero para las comarcas, hay un aumento de 1,1 millones de euros, al pasar de 66,3 millones a 67,4 millones, "para que lo puedan destinar a actuaciones de urgente necesidad" generadas por la pandemia, ha apuntado la consejera. Igualmente, se mantiene el compromiso por la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), con 305.000 euros.

AUMENTO EN JUSTICIA

La Dirección General de Justicia contempla un aumento del 3,6 por ciento, al pasar de 76,6 a 79,4 millones de euros y destinarán 838.820 euros a la digitalización de los libros de los registros civiles en la provincia de Teruel -partidos judiciales de Alcañiz, Calamocha y Teruel-. En la actualidad, solo 16 de los 731 municipios aragoneses tienen los libros de los registros civiles digitalizados.

Asimismo, habrá mejoras en el programa Avantius de gestión de expedientes judiciales y se consignan 592.162 euros para crear el Juzgado de lo Social numero 8 de Zaragoza y el tercero de Violencia sobre la Mujer, también en la capital aragonesa. El presupuesto incluye, igualmente, una dotación para la Nueva Oficina Fiscal y Oficinas Judiciales en las Comarcas.

Las partidas de justicia gratuita aumentan un 7 por ciento y en 300.000 euros ante el previsible incremento de asuntos por la pandemia y la modificación del Decreto de Justicia Gratuita en el aspecto de Infraestructuras. En concreto, la subvención a los colegios profesionales será de 4.820.000 euros.

Por su parte, la Dirección General de Relaciones Institucionales incluye el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), al que Aragón aportará de nuevo 30 millones de euros, y 50 millones para el contrato programa de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV).

INTEGRACIÓN

La Dirección General de Interior y Protección Civil iniciará la integración del teléfono único europeo de emergencias 112 y del Centro de Coordinación de Urgencias Sanitarias 061. La consejera ha indicado que el pasado día 13 de noviembre se constituyó la mesa para la adjudicación del contrato que da soporte a la explotación operativa y el servicio de atención telefónica, al que en 2021 se aportarán 1,3 millones de euros.

Además, se destinarán 333.819 euros a la implantación de la nueva Plataforma de Emergencias del Gobierno de Aragón para la gestión de las llamadas de emergencia y movilización de recursos. Por otra parte, las subvenciones a equipamiento de policías locales subirá más del 15%, de 260.000 a 300.000 euros.

El presupuesto del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) alcanzará los 6.171.132 euros, con una bajada de 100.000 euros por la reorganización del punto de coordinación de las órdenes de protección, que se ha internalizado desde este otoño, lo que "redunda en un ahorro de 130.000 euros al año", ha dicho Pérez, si bien se han creado cinco puestos de trabajo a tiempo completo, a los que se suma una profesional con la que ya se contaba.

Por otra parte, la consejera ha precisado que el presupuesto de la Presidencia del Gobierno de Aragón registra un pequeño aumento del 1,5 por ciento, al pasar de 2.472.932 a 2.510.933 euros.

COORDINACIÓN

El diputado del PSOE, Darío Villagrasa, ha destacado las mejoras en digitalización, nuevos juzgados, justicia gratuita, atención a la mujer y administración local y ha dicho a los grupos de la oposición que su papel no solo es "sacar 'peros' a todo", sino también el "fortalecer y caminar hacia un horizonte conjunto".

La portavoz del PP, Mar Vaquero, ha expresado su "estupefacción" por el "optimismo" porque este departamento solo crece el 1,96 por ciento, con un presupuesto que "no apoya ni a municipios, comarcas, ni a otras entidades locales", la Dirección General de Interior y Protección Civil "no se recupera de recortes de años previos" y el aumento en justicia gratuita "va a resultar escaso", no se habla de despoblación y el FITE de 2020 "sigue sin firmarse".

La parlamentaria de Ciudadanos, Beatriz García, ha dicho que estos presupuestos son excepcionales por contar con aportaciones especiales del Estado y Europa por la pandemia y su grupo procurará que "salgan adelante", aunque vigilará su ejecución. También ha pedido formación para que se reciclen las mujeres que han tenido que abandonar sus pequeños negocios.

La diputada de Podemos, Itxaso Cabrera, ha opinado que la pandemia ha producido "diferenciación de clases", que "ha pagado quien cuida, que tiene rostro de mujer" y por eso ha estimado positivo "reforzar" el IAM, la internalización del servicio de atención integral a la mujer y el incremento de juzgados. Por otro lado, ha incidido en el avance hacia la integración del 112 y 061.

A LA ALTURA

La representante de CHA, Carmen Martínez, ha remarcado que este presupuesto "excede" del acuerdo de los cuatro socios de gobierno -PSOE, Podemos, CHA y PAR- porque refleja las prioridades de la Estrategia Aragonesa de Recuperación, apoyada por partidos políticos, agentes sociales y FAMCP y ha confiado en que Europa "esté a la altura y no se doblegue a los postulados de Hungría y Polonia", que han bloqueado los fondos de recuperación.

El diputado de Vox, David Arranz, ha calificado de "desproporcionada" la partida del IAM, cuando ya hay otros mecanismos para velar por la igualdad y protección de las mujeres, así como la consignación a la CARTV, que ha considerado "herramienta válida", pero que no debería depender "solo de la subvención pública".

El diputado del Partido Aragonés, Joaquín Guerrero, ha afirmado que tener unos presupuestos el 1 de enero es "la mejora herramienta de la Administración pública" para luchar contra la pandemia e impulsar políticas activas de empleo y sobre la CARTV ha remarcado que "está batiendo récords de audiencia" y supone un apoyo al territorio, "especialmente al medio rural".

El portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha planteado algunas dudas sobre el presupuesto del IAM y la falta de apoyo a las mujeres en situación de explotación sexual, ha pedido mejorar dotación a centros comarcales y a la casa de acogida de Teruel, para expresar su voluntad de llegar a acuerdos siempre que se "fortalezcan" los servicios públicos, se impulse un nuevo modelo productivo y "nadie se quede atrás".