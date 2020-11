DomusVi insisteix que les imatges del centre de Llíria estan "fora de context"

El grup empresarial DomusVi ha tornat a defendre la seua gestió i el treball dels seus empleats en la residència de Llíria, sota investigació judicial per unes imatges en les quals s'aprecia ancians desatesos, i ha reiterat que els vídeos estan "fora de context": "Són situacions puntuals sense gravar l'abans i el després".

Així s'ha pronunciat en una roda de premsa el director d'Operacions del grup, José Luis Roselló, qui ha estat acompanyat per la directora assistencial de DomusVi, Fini Pérez.

La situació de Llíria ja s'ha judicialitzat i, de moment, s'està investigant la directora del centre i dos empreses -com a persones jurídiques-. Preguntat per aquest assumpte, Roselló s'ha referit a les conclusions d'una investigació interna i ha ressaltat que "en cap moment" hi ha hagut desatenció amb els ancians.

En aquesta línia, ha reiterat que les imatges gravades per una extreballadora -es veuen ancians nus, en el sòl o sense atenció- estan "fora de context". "Els fragments del vídeo són situacions puntuals sense l'abans i el després. Es veu la caiguda d'una persona però no ix el que passava abans i després d'aquestes situacions", ha dit.

No obstant això, ha condemnat "rotundament" aquestes imatges i lamenta el dolor causat a familiars i treballadors. També ha assenyalat que tenen "màxima col·laboració" amb la justícia i estan aportant "totes les explicacions i documentació necessària perquè s'aclarisca la situació", ha dit.

"L'obligació dels poders públics és investigar i tindran tota la nostra col·laboració per a aclarir tots els extrems", ha repetit, per a agregar que confia que, al final del procés, no existisca discrepància entre les conclusions del seu grup i les judicials.

Roselló, en aquesta línia de conclusions, ha destacat la formació dels professionals de Llíria, el compliment del centre amb la normativa estatal, les millores efectuades en les instal·lacions i revisions de protocols, les auditories de seguretat i l'absència de casos Covid en cap de les dos onades registrades.

"Seguim intentant fer les coses tan bé com siga possible, tal com hem fet en els 30 anys que portem treballant. Intentem donar la millor qualitat de vida a les persones que atenem i això segueix sent nostra dedicació", ha postil·lat.