Cachondeo en 'MasterChef Celebrity' por el cocinero que cambiaba el nombre a Florentino Fernández: "¡Que no es Flor!"

Tras una esperada primera fase en la que estaba en juego el delantal dorado, que ganó Celia Villalobos y se convirtió en inmune esa semana, llegó una dura prueba por equipos en MasterChef Celebrity en la que tuvieron unos capitanes muy especiales: Oriol Castro y Mateu Casañas, socios del restaurante Disfrutar en Barcelona.

El reto en exteriores fue complicado, pues estos cocineros profesionales prometían poner muy al límite a los concursantes. Se acabaron las risas, las charlas y el escaquearse, todo iba a ser trabajar. Pero entre orden y orden, se escapó alguna confusión que parece que demostró que los chefs no conocían a algunos de los famosos participantes.

Oriol Castro capitaneó el equipo azul, y estuvo muy pendiente de Florentino Fernández, más conocido como Flo, aunque para él se llamaba "Flor". Al parecer, no tenía toda su confianza puesta en él, pues comenzó pidiéndole tareas sencillas como preparar ollas y boles con agua y hielo. "Oriol no confía en mí una mierda. ¿Es que sabes qué pasa? Está diciendo que me ponga a cargar agua. Yo lo estoy flipando", bromeó el humorista.

Después, vio que la cocina se le daba bien al ver lo bien que cortó el pescado, pero durante toda la primera parte no paró de estar pendiente de él, y le gastó el nombre de tanto pronunciarlo. "¡Pero que no es Flor, es sin erre!", le dijo el actor. "Flor" fue quizá la palabra más repetida de todo el cocinado y, a pesar de que el cómico le corrigió varias veces, el chef no podía evitar decirlo así. Algo que todos sus compañeros también empezaron a hacer a modo de burla.

Pero el otro equipo, el rojo, no se salvó de este error, aunque pasó más desapercibido, y Josie fue el aspirante que lo sufrió en silencio, como las hemorroides. Mateu Casañas no dijo bien su nombre ni una sola vez, aunque nadie se percató, y lo llegó a llamar "Joe" y "Yosi", pronunciado casi como si fuera el dinosaurio amigo de Super Mario.