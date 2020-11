Cristini Couto habla, en 'La casa fuerte', de la transfobia que sufrió en su infancia: "Me tiraban piedras y me pegaban"

Este martes vio la luz una nueva entrega de La casa fuerte: código secreto. En ella, Cristini Couto se enfrentó al Espejo de alma, una prueba en la que los concursantes exponen algunos de los momentos que más les han marcado a lo largo de sus vidas. “Veo una niña que es una mujer empoderada”, dijo al empezar, cuando vio su reflejo.

La brasileña dejó claro que, a pesar de su juventud, ha tenido que pasar por todo tipo de experiencias, y muchas de ellas bastante duras. Al principio, definió su vida con la palabra "magia". En la prueba, aparecen palabras relacionadas con esas cuestiones que han forjado su carácter. La primera de ellas fue mujer.

Entonces, Cristini habló de lo mucho que había trabajado para que los demás entiendan que ella lo es. “Mujer es lo que he logrado ser. Me ha costado muchísimo que me reconozcan como mujer”, aseguraba. También apareció la palabra infancia, y Couto contó que la suya había sido horrible.

“No podría haber sido peor, fueron muchos días de lágrimas, qué duro, no tenía ningún apoyo”. Tanto, que incluso en el colegio sufrió bullying y aseguró que los demás niños llegaron a tirarle piedras y pegarle.

Cristini, completamente rota frente al espejo narrando la insoportable situación vivida en el colegiohttps://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerte6pic.twitter.com/8qne3FGIOF — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 17, 2020

La madre de la modelo también tuvo protagonismo en la prueba. Y es que, Couto explicó que ahora se siente muy unida a ella, pero no siempre había sido así, pues no la reconocía como mujer. “Aunque sea dura la batalla, nunca dejes de luchar”, se dijo.

Lo mismo contó sobre su hermano, quien, además la maltrató física y psicológicamente. La brasileña contó, entre lágrimas, que nunca había recibido ni un "te quiero" por su parte ni un abrazo. Además, añadió que le necesitó como figura masculina en la familia. Apuntó que le había "perdonado" muchas veces, pero que, hace unos pocos años, volvió a echarle algo en cara y le hizo mucho daño.

Con todo, sacó fuerzas para hacer una lectura positiva. "He podido vencer, he podido llegar a ser la mujer que soy hoy gracias a mi fuerza, a mi fe, sobre todo a mi fe”. Además, cuando apareció la palabra "rencor" en el espejo, Couto la transformó en "perdón". Y es que, confesó haber perdonado a todas las personas que le habían hecho daño.

Sandra Barneda agradece las palabras de la brasileña

En un momento y desde plató, Sandra interrumpió la confesión para agradecer que Couto mostrara una realidad durísima que envuelve a tantas personas: la discriminación por identidad de género.

Gracias, Cristini, por convertirte en la mujer empoderada que eres ❤️https://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerte6pic.twitter.com/pYawWeNfnV — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 17, 2020

“Gracias por haberte convertido en la mujer empoderada en la que te has convertido para ser capaz sin dar detalles a muchísima gente que nos está viendo. Es muy injusto que te tiren piedras y te rechacen por luchar y ser como quieres ser. Muchísimas gracias por haber recordado esa infancia”.

Después, Barneda le pidió que mandara un mensaje a la niña que fue: “Lo más importante es quererte a ti mismo y enfrentarse a todo aunque tengas miedo, porque nada es imposible”, concluyó Couto.