Coronavirus.- La Comunitat Valenciana acumula 68.714 ERTO sobre 463.824 treballadors des de l'inici de la pandèmia

D'aquestes sol·licituds, des del 12 de març fins al 26 d'octubre, l'Administració autonòmica ha resolt un total de 67.798 que afecten 438.548 treballadors. I al llarg d'aquest temps, 278.297 han pogut eixir de l'ERTO (160.565 en la província de València, 83.415 a Alacant i 34.317 a Castelló).

En concret, la Direcció general de Treball ha rebut 933 expedients sobre 96.474 empleats i ha resolt 874 d'aquestes sol·licituds que afecten 89.792 treballadors.

La Direcció territorial de València ha rebut 32.644 sol·licituds amb 181.066 afectats i ha resolt 30.909 d'ells que afecten 170.443 treballadors; a Alacant s'han registrat 26.975 expedients sobre 140.331 empleats, dels quals s'han resolt 26.045 per a 133.114 treballadors; i a Castelló s'han comptabilitzat 8.162 sol·licituds amb 45.953 treballadors afectats i s'han resolt 7.970 expedients sobre 45.199 empleats.

Per sectors, la majoria de les persones afectades per un ERTO a la Comunitat Valenciana es dedica al sector Servicis. En total, en aquesta activitat hi ha 58.073 sol·licituds d'expedients, el 84,5% del total, i 308.216 treballadors afectats (66,5%).

El segon sector més afectat és la Indústria, amb un total de 6.465 sol·licituds d'ERTO (9,4%) sobre 134.711 treballadors, el 29%. Li segueix la Construcció, que acumula 3.868 expedients sol·licitats (5,6%) sobre 19.459 treballadors (4,2%). En Agricultura hi ha 308 expedients sol·licitats (0,4%) sobre 1.427 persones (0,3%).

Dels 68.714 Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació sol·licitats a la Comunitat Valenciana, el 87% (60.018) són per força major i afecten 320.689 treballadors, el 69,1% del total. D'ells, els ERTO per rebrot sumen 1.002 (510 a València, 457 a Alacant i 35 a Castelló) i afecten un total de 6.471 treballadors (3.799 a València, 2.595 a Alacant i 77 a Castelló).

La resta de sol·licituds d'ERTO, 8.696 (13%) està motivat per altres causes i afecta a 143.135 empleats, el 30,9% del total.

Per la grandària de les empreses, les més xicotetes, amb entre 1 i 10 treballadors abasten fins al 89% dels ERTO sol·licitats (60.816), sobre 178.002 treballadors, el 38,4% dels afectats.

Les empreses entre 11 i 50 empleats sumen 6.886 ERTO (10%) per a 136.717 empleats (29,5%), mentre les que empren entre 51 i 250 persones acumulen 908 expedients (1%) que afecten 86.610 treballadors (18,7%).

Per la seua banda, les companyies que tenen entre 251 i 500 empleats sumen 93 expedients per a 33.124 empleats (7,1%) i les que superen el mig miler de treballadors han sol·licitat 11 ERTO sobre 29.371 treballadors, el 6,3% del total d'afectats.