El PSOE critica "la dejadez" del área de Medio Ambiente con el barrio de Bonaire en Carretera de Cádiz

En este sentido, la responsable socialista preguntó al área de Parques y Jardines sobre el estado del arbolado en esta zona de la capital malagueña ante las constantes reclamaciones vecinales y si había prevista alguna intervención en ella.

En respuesta a su pregunta, la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Gema del Corral, contestó, según el PSOE, que estaba prevista "para la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020 una poda del arbolado de Avenida de Bonaire, además de Carril del Conde y Calle Antillas".

"A día de hoy y tras varias semanas de espera, los vecinos se sienten indignados porque por aquí no ha pasado ninguna máquina", ha criticado la viceportavoz socialista, que ha añadido que "no entendemos por qué el equipo de gobierno torea de esta forma a los vecinos y vecinas de la barriada de Bonaire, que acuden al grupo socialista para corregir los problemas que el PP no es capaz de solucionar. Están pidiendo algo tan sencillo como el cumplimiento del Plan Director del Arbolado, para que las ramas de los árboles dejen de entrar por las ventanas de sus viviendas".

Además, ha dicho, "en esta zona no sólo hay naranjos y jacarandas, sino grandes ficus que cuyas ramas son tan alargadas que tapan la entrada de la luz del sol en sus casas. Los técnicos de Parques y Jardines hace meses que no pasan por aquí, pero los culpables no son los propios trabajadores sino aquellos y aquellas que dan las órdenes desde los despachos del Ayuntamiento sin conocer la realidad de los barrios que deberían visitar a menudo. Por favor, salgan del despacho y caminen por los distritos", ha pedido la socialista.

Por otro lado, Medina ha recordado, en un comunicado, que en este momento la ciudadanía reclama disfrutar de espacios abiertos y naturales en el núcleo urbano, con la actual limitación de movimiento entre municipios y el toque de queda. Por eso, ha vuelto a pedir "un plan de cuidado y protección de nuestro arbolado urbano como elemento de especial preservación medioambiental en la ciudad de Málaga".

Asimismo, ha precisado que el grupo socialista ya exigió, a través de una moción en octubre de 2019 "una ordenanza municipal para su gestión y protección, además de seguir las recomendaciones del estudio del Plan Director del Arbolado en Málaga, porque no se está trabajando como se debería".

"No cabe la menor duda de que los árboles son esenciales para la vida de nuestro planeta, pues purifican el ambiente al oxigenar el aire, proporcionan sombra, mejoran sectores erosionados, humedecen el ambiente, reducen el ruido, provocan sensación de frescura y humedad, producen alimentos para los animales y son el hogar de muchos pájaros", ha agregado, añadiendo que ara que estas especies vegetales estén sanas, "es primordial que la administración competente, el Ayuntamiento en este caso, los cuide y mime, lleve a cabo un mantenimiento ejemplar que a día de hoy no se realiza".

Por último, ha recordado que el Ayuntamiento de Málaga, como institución adherida a la Declaración del Derecho al Árbol en la Ciudad, está obligado a la puesta en marcha de los compromisos contenidos en esta Declaración, elaborada el 2 de junio de 1995.

"Uno de los compromisos más importantes que adquieren las ciudades adheridas a esta declaración es el establecimiento de políticas, reglamentaciones, normativas y prácticas en la administración local que garanticen las condiciones óptimas para la vida del árbol", ha concluido la edil del PSOE.