Cultura.- Francisco Brines, Premi Cervantes 2020: "L'important és que la poesia siga dels qui la lligen"

Allí, des d'un balcó i acompanyat per la directora de la Fundació Francisco Brines, Àngels Gregori, ha assegurat que "és un assoliment haver fet amb la poesia un cant divers a uns altres però que ha arribat, com han arribat també els versos de Berceo, César Manrique i Ausiàs March". A aquest últim ho ha qualificat com "el màxim poeta de tota Espanya en l'època medieval".

Així mateix, ha asseverat que quan ahir va conéixer que se li havia atorgat el Cervantes es va acordar de sa mare. "Les mares solen acollir les extravagàncies dels fills i aleshores que acceptara en l'assentiment el que jo feia, que era poesia, indicava que tenia raó", ha apuntat.

Brines ha parlat també sobre el llibre en el qual treballa, titulat 'Donde muere la muerte', i ha fet gala del seu humor quan se li ha preguntat si podia desvetlar alguna cosa del contingut. "No" -ha contestat el veterà escriptor provocant els riures dels assistents-, al mateix temps que ha comentat que ha d'"arreglar algunes coses de prosa per a incloure-la" i que són "proses líriques".

"La poesia és una poesia convivent, perquè jo sempre escric la poesia per a mi, com a lector, i per tant la rep com a lector, com a creador i com a lector, però pensant sempre en els lectors que arribaran a ella", ha manifestat. "Jo crec que l'important és que la poesia siga dels qui la lligen, així que esteu condemnats a llegir-la", ha agregat entre riures.

"NO SÓC UN NADADOR D'AIGÜES BRAVES"

Quan se li ha interrogat per si acudirà a arreplegar el guardó, ha comentat que potser però que no ho sap pel seu estat de salut. "La meua salut és com és i jo no sóc un nadador d'aigües braves", ha postil·lat.

Finalment, ha expressat la seua satisfacció per que els ciutadans d'Oliva reben aquest guardó també com una cosa seua. "En part així és perquè jo també m'alegre de tot el que sorgeix a Oliva, a un esportista, un músic, un escriptor, etc. Per tant, si jo tinc eixa necessitat d'aplaudir un premi que ells obtenen també aquest premi important ha caigut en un d'ells".

Precisament, l'alcalde d'Oliva, David González, ha expressat l'"orgull" que suposa per a la població el Premi Cervantes, ja que en la localitat se senten "molt units" al poeta, "una persona bondadosa i humil". "El Cervantes és un premi a Paco, a la seua obra, però també a la ciutat d'Oliva", ha asseverat.

El primer edil ha destacat, en declaracions a Europa Press Televisió, que Brines està "delicat de salut" però conserva "intacte el seu sentit de l'humor". "Parlar amb ell és com parlar amb un llibre obert sobre poesia i sobre la vida".

González ha remarcat que la concessió del guardó és "encara més simbòlica si cap" en complir-se el 60 aniversari de la publicació de 'Las brasas', al mateix temps que ha confiat que aquesta distinció supose "un impuls important" per a la Fundació Francisco Brines, el llegat que ell ha volgut deixar al seu poble.