El poeta valencià Francisco Brines, Premi Cervantes 2020

El valencià Francisco Brines ha sigut guardonat amb el Premi Cervantes 2019, reconeixement que atorga cada any el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i que està dotat amb 125.000 euros.

Així ho ha anunciat el ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, en un acte celebrat en la Secretaria d'Estat de Cultura. El jurat ha qualificat a aquest poeta intimista de la generació del 50 com a "mestre de la poesia espanyola actual i magisteri reconegut per totes generacions que li succeeixen", al mateix temps que ha destacat que la seua obra poètica "va del carnal al metafísic i espiritual", subratllant la seua "aspiració de bellesa i immortalitat".

El Cervantes, considerat el Premi Nobel de les lletres castellanes, va guardonar l'any passat al poeta català Joan Margarit.

Amb aquest premi s'ha trencat l'alternança tradicional del guardó. Si bé existeix una norma no escrita per la qual el Premi Cervantes recau cada dos anys en un autor espanyol, en l'edició de fa dos anys es va trencar, ja que va ser guardonada l'autora llatinoamericana Anada Vitale després del premi de 2017 per a l'escriptor nicaragüenc Sergio Ramírez. En aquesta ocasió, ha ocorregut un fet similar, amb dos escriptors espanyols guardonats consecutivament.

A causa de l'amenaça de la pandèmia del coronavirus, es desconeix si el lliurament del Premi Cervantes tindrà lloc, com tots els anys, el 23 d'abril en una cerimònia que se celebrarà en el Paranimf de la Universitat d'Alcalá de Henares i que sol estar presidida pels reis Felip VI i Letizia.

La celebració d'enguany amb Joan Margarit va suposar la primera vegada en la història del guardó -en marxa des de l'any 1976- que no va tindre lloc en eixa data, coincidint amb el dia de la mort de l'escriptor Miguel de Cervantes. En lloc de l'acte, els reis van mantindre eixe 23 d'abril una xarrada amb Margarit, pel fet que encara hi havia un confinament nacional.

El palmarés dels últims anys es completa amb els noms d'Ida Vitale (2018), Sergio Ramírez (2017), Eduardo Mendoza (2016), Fernando del Paso (2015), Juan Goytisolo (2014), Elena Poniatowska (2013), José Manuel Caballero Bonald (2012) i Nicanor Parra (2011), entre altres.

En 1976, Jorge Guillén, una de les màximes figures de la Generació del 27, va rebre el primer d'aquests guardons i, des de llavors, s'han succeït altres 40 premiats: 20 espanyols i altres 20 hispanoamericans. Únicament en 1979 va haver-hi dos guanyadors, en concedir-se ex aequo a Gerardo Diego i Jorge Luis Borges.

Fins al moment, només cinc dones han sigut guardonades amb el Cervantes en els seus 40 anys d'història: les espanyoles María Zambrano (1988) i Ana María Matute (2010), la cubana Dulce María Loynaz (1992), la mexicana Elena Poniatowska (2013) i la uruguaiana Ida Vitale (2018).