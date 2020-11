Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja llama a los logroñeses a manifestarse este domingo contra Ley Celaá

La Plataforma por la Libertad de Enseñanza de La Rioja ha manifestado este martes en rueda de prensa su adhesión a las reivindicaciones que la Plataforma Más Plurales está realizando en todo el país en defensa de las libertades ciudadanas y en contra de la nueva Ley de Educación que se está tramitando en el Congreso de los Diputados.

Según ha criticado esta mañana Carlos Torres, presidente de CONCAPA La Rioja y uno de los portavoces de la Plataforma, "la conocida como 'Ley Celaá' es un camino de no retorno hacia una escuela única".

"Esto no es un problema de educación pública o educación concertada. Esta ley elimina el concepto de demanda social. Supone la privación a las familias, tanto de la red pública como de la concertada, del derecho constitucional a elegir el centro donde queremos que se desarrolle la educación para nuestros hijos", ha dicho.

Ha añadido que "será el Gobierno de turno quien decida, en base a sus propios criterios, el centro en el que nuestros hijos deberán ser escolarizados. Un papel que no le corresponde y que es propio de gobiernos totalitarios, interesados en el adoctrinamiento de sus ciudadanos. Con esta ley lo único que se impide es que quien no tenga recursos económicos para pagar un centro privado no pueda elegir esa opción".

"No podemos tolerar que se produzca una limitación de una libertad pública sin el conocimiento de la sociedad y por la puerta de atrás, con total oscurantismo y a toda velocidad. Es la primera vez en democracia que no se permite la intervención de la comunidad educativa en la tramitación parlamentaria de una ley educativa. No les ha importado tampoco hacerlo en plena pandemia. Pretenden implantarla y hacerlo ya para que se aplique en su totalidad y después sea más difícil derogarla", ha explicado Carlos Torres.

BALANCE EN LA RIOJA.

A continuación, Ramón Ruiz, representante de CECE La Rioja, ha explicado cuál es la situación en la comunidad. "La actuación llevada por el gobierno y sus socios es coherente con las medidas que han ido tomando en las diferentes Comunidades Autónomas, como la nuestra, donde gobiernan PSOE y Podemos (con apoyo y presión en nuestro caso de Izquierda Unida)".

"Os informamos que todavía seguimos pendientes de que la Consejería tenga a bien dotar de recursos humanos y económicos a los centros concertados para luchar frente al COVID-19. Nos estamos enfrentando solos a la pandemia para garantizar las medidas de seguridad, redoblando esfuerzos y, en muchos casos, redoblando también partidas económicas que no sabemos con qué vamos a poder financiar", ha afirmado Ramón Ruiz.

Desde Educación han dotado de manera sistemática a los centros concertados de 3 horas para el coordinador de salud, sin tener en cuenta el tamaño del centro como se ha tenido en la educación pública.

"Sobre las peticiones que hemos hecho desde los centros para profesores de refuerzo e inversiones, nos ha llegado como respuesta la concesión de 4 profesores de refuerzo, frente a los más de 200 profesores que se han contratado para los centros públicos. Parece que en el Gobierno de La Rioja están más preocupados por cambiar a la presidenta del Consejo Escolar (nombrada solo hace unos meses) que de garantizar la seguridad de los alumnos de la red concertada que, no olvidemos, engloba al 30% del alumnado de La Rioja", ha dicho.

Asimismo, la Plataforma ha denunciado que tampoco tienen ninguna novedad del anteproyecto del nuevo decreto de escolarización, a pesar de que en la web consta que el período de conclusiones finalizó el 6 de noviembre.

"Aquí veremos si este Gobierno quiere dialogar o quiere tramitarlo como la Ley Celaá, sin consenso. Desde aquí decimos que lo defenderemos en los tribunales, como hemos hecho con la resolución de la ratio mínima y la supresión de líneas, que como bien sabéis, ganamos cautelares hasta en dos ocasiones", ha advertido el portavoz de la Plataforma.

El listado de agravios, han manifestado desde la Plataforma, es inabarcable. "Es habitual escuchar que el profesorado es la pieza clave del sistema educativo, el agente imprescindible y necesario para garantizar el éxito de cualquier reforma* Por ello resulta decepcionante que, una vez más, una ley orgánica se olvide de abordar las mejoras sociolaborales del profesorado", ha manifestado Alejandro Vesga, representante de FEUSO.

Además de todo lo comentado con anterioridad, Vesga ha denunciado que "la denominada Ley Celaá olvida nuevamente la urgente necesidad de homologación de los trabajadores de la escuela concertada con respecto a sus equivalentes de la red pública. También abre la puerta a la distribución del alumnado por la administración y va en contra de la educación especial, la asignatura de religión y el uso del español como lengua vehicular, así como también permite pasar de curso con asignaturas suspendidas".

"Lamentablemente -ha finalizado el representante de FEUSO-, vemos como una nueva ley educativa se ha ideado y se va a imponer sin escucharnos ni tener en cuenta nuestra experiencia del día a día en el aula, perdiéndose por enésima vez la ocasión de trabajar pausadamente en la creación de un gran pacto educativo, lo que sí sería considerado por la sociedad española como un logro del siglo XXI".

MOVILIZACIONES.

Por todos estos motivos, la Plataforma ha anunciado que secunda las acciones promovidas desde Madrid para ser realizadas en otras capitales de provincia. El próximo 19 de noviembre, fecha en la que se abordará esta reforma en el Congreso de los Diputados, en La Rioja todos los centros concertados colocarán un lazo naranja en sus instalaciones e invitarán a las familias a sumarse a esta defensa de sus libertades.

El 22 de noviembre se realizará una nueva manifestación en coches, como ya se hizo en mayo. Por las circunstancias derivadas de la pandemia, Logroño está cerrado, así que la Plataforma ha lanzado un llamamiento a las familias y los trabajadores de los centros educativos de la capital.

"Esta vez, más que nunca, defenderemos el derecho de todos los riojanos, que nos apoyarán desde las redes sociales. Animamos a todas las familias de Logroño, de la concertada o de la pública, que quieren seguir manteniendo su derecho a elegir centro educativo para sus hijos. Es el momento de salir a la calle y defender nuestras libertades. STOP LEY CELAÁ".