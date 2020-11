Un hombre denuncia haber recibido una paliza en la oficina del SEPE cuando iba a cobrar el ERTE

Pablo Puyol se presentó en la oficina del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para cobrar su prestación por ERTE cuando el vigilante de seguridad le empujó y amenazó con tirarle al suelo, discusión que según la víctima terminó en agresión física.

En un vídeo difundido por el propio afectado, cuenta que se acercó a la oficina porque no había recibido ninguna retribución por ERTE desde finales de marzo. Una vez allí, le comunicaron que si acudía por algún tema referente al ERTE no le iban a atender ya que tenía que gestionarlo por internet.

Ante esta respuesta, Puyol manifestó que tenía cita previa y que se quedaría allí hasta que le atendiesen debidamente. Fue entonces cuando el vigilante de seguridad comenzó un forcejeo. "Se han puesto a empujarme, me han dicho que me iban a tirar al suelo y yo he intentado evitarlo. Al final nos hemos caído. Me han puesto unos grilletes, ya en la calle, y con la porra de la persona de seguridad me han pegado", denuncia.

Puyol fue entrevistado en el programa de Ana Rosa, donde contó que las personas que estaban en el lugar no podían creer lo que veían y algunos transeúntes llamaron a la policía. El afectado asegura que interpuso una denuncia inmediatamente: "Me fui a hacer un parte de lesiones y a poner la denuncia".