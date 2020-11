Fran Rivera, tras la entrevista de Kiko: "Hay mucho más, pero no estoy preparado para hablar de ciertas cosas"

La entrevista que Kiko Rivera concedió el pasado viernes en Cantora: La herencia envenenada ha caído como una bomba arrasando todo a su paso. Este martes, ha sido el turno de Fran Rivera, que hablado en directo en Espejo público.

El colaborador de Antena 3 ha acudido al magazine matutino para presentar su sección de entrevistas. No obstante, Susanna Griso no ha podido evitar preguntarle por todo lo revelado por su hermano Kiko Rivera y por lo ocurrido con las pertenencias de su padre.

El torero ha reconocido que todo lo que ha salido a la luz es la continuación de un doloroso proceso que remueve sentimientos referentes a sus padres. "Es mi familia, es mi padre, es la lucha de mi madre... Es que se mezclan muchas cosas, mi madre se fue con una pena muy grande, con la sensación de no haber conseguido recuperar las cosas que nos pertenecían", ha explicado Rivera.

El diestro ha contado que ha permanecido en silencio por respeto a su hermano Kiko, ya que considera que al tratarse de su madre (Isabel Pantoja) debía ser él quien contara la verdad. "Lo que contó Kiko ya lo sabía, yo he guardado silencio por él", ha comentado el colaborador.

La presentadora se ha interesado por conocer si existe algún frente más abierto que le repercuta a él y a su hermano Cayetano, más allá de lo referente a los objetos personales que Paquirri utilizaba en sus corridas. "Hay mucho más, pero no estoy preparado para hablar de ciertas cosas", ha explicado Fran Rivera.

"Creo que se debería saber toda la verdad porque se ha especulado mucho... Hay mucha gente que da vergüenza moral, gente que debería meterse en un agujero y no salir nunca por vergüenza", ha añadido el torero. Griso le ha preguntado si se estaba refiriendo únicamente a Isabel Pantoja, a lo que Rivera ha respondido que en este tema hay más personas implicadas.

El colaborador ha explicado que el testamento de Paquirri quedó en papel mojado, ya que no se cumplió la voluntad del difunto. El diestro ha querido, no obstante, aclarar que lo que le duele no es el tema económico, sino el precio sentimental a pagar y la pérdida de su padre. "Cuando a las personas les mueve la avaricia, ahí viene el problema", ha sentenciado el hijo de Carmina Ordóñez.