Sanidad achaca las colas en los centros de salud a que los pacientes no respetan la hora de cita

En este sentido, ha aclarado que los consultorios "no pueden convertirse en lugares de reunión" y que "que no vamos a poder volver a la situación anterior a la pandemia, por lo menos no en un corto plazo".

Así, ha apostado cambiar algunas costumbres de la población, que tiene que entender que "la nueva normalidad no es lo mismo que la normalidad anterior". "Esto no va a ser por mucho tiempo lo que era, la vacuna está ahí pero para que se materialice la vacunación real van a pasar todavía muchos meses", ha insistido el consejero.

Rodríguez ha hecho estas declaraciones este lunes en el Pleno del Parlamento, ante una interpelación del Grupo Popular sobre las actuaciones previstas por Sanidad para que los usuarios dejen de tener que esperar en la calle.

Así, el 'popular' César Pascual ha destacado en su intervención algunos problemas que manifiestan los pacientes, como que el acceso a los centros de salud es "poco menos que imposible" ya que no consiguen citas ni que les respondan al teléfono.

El consejero ha respondido que "no es que no se den citas", sino que "no se respetan los horarios de las citas", aunque ha reconocido que si hay quejas "evidentemente será porque tienen problemas para acceder". "Es cierto que a veces cuesta que cojan el teléfono", ha dicho, aunque ha asegurado que cuando él ha llamado como usuario de la sanidad pública "siempre" le han atendido.

No obstante, se ha mostrado de acuerdo con que "la solución evidentemente no es que los ciudadanos esperen en una cola en los centros de salud" y para evitar esas situaciones ha indicado que se está trabajando en la realización de triajes previos para valorar qué atención necesita cada paciente -telefónica, telemática, presencial o domiciliaria- y en la introducción de las nuevas tecnologías y la telemedicina, ya que a su juicio el debate no debería ser cómo garantizar la consulta física, sino cómo garantizar el acceso a la Sanidad.

En este sentido, ha recordado que se han desarrollado iniciativas como la plataforma Mi Salud para facilitar trámites y consultas online y evitar desplazamientos innecesarios, además de que la semana pasada se puso en marcha un programa piloto de vídeoconsultas, especialmente para consultorios periféricos.

"No podemos tener las salas de espera llenas de pacientes" por su seguridad y la de los profesionales, ha sentenciado Rodríguez, recordando que ha habido 146 positivos de coronavirus entre los sanitarios desde el inicio de la pandemia y que actualmente 25 están activos.

También ha indicado que la solución que plantean los profesionales de concentrar los recursos humanos en los centros de salud "supondría vaciar todavía más los consultorios rurales", por lo que ha avanzado que "no vamos a ir por esa vía aunque no cuente con el consenso de los profesionales".

Rodríguez también ha avanzado que Cantabria ya ha solicitado los test rápidos de antígenos, en concreto dos modelos diferentes, uno para las urgencias y otro para la Atención Primaria, que espera que estén a disposición "en los próximos días". También ha avanzado que se estudiarán otras opciones, como hacer cribados masivos a determinados colectivos.

El consejero ha enumerado las acciones previstas en Sanidad para poder atender a la población manteniendo su seguridad y ha apelado también a la responsabilidad individual para cambiar algunas costumbres -como la de acudir al centro de salud "por si el médico está libre y les puede atender", además de que ha opinado que la solución no solo pasa por cambios en la organización de los centros.

De este modo ha respondido a las peticiones de Pascual, que ha reclamado cambios organizativos que, a su juicio, no pasarían solo por contratar profesionales "para seguir haciendo lo mismo". Pero "no hacer nada no es una opción", ha sentenciado.

CONVENIO CON CASTILLA Y LEÓN

Por otro lado, el consejero ha respondido en la sesión de hoy a las preguntas del diputado de Vox Armando Blanco sobre si se harán inversiones en infraestructuras o si se incrementará el personal del hospital Tres Mares de Reinosa tras el convenio firmado recientemente con Castilla y León para permitir la atención en este centro a ciudadanos del norte de Burgos y Palencia.

Rodríguez ha explicado que antes del convenio el hospital ya atendía 1.300 o 1.400 urgencias anuales de residentes en Castilla y León -ya que no se ponen limitaciones a los usuarios que acuden a urgencias entre comunidades autónomas- y lo hacía "con la plantilla que tiene dotada y sin cobrar nada por esa atención, que eso es lo que va a cambiar con este nuevo convenio", además de que la atención será "recíproca", ya que los cántabros de las zonas limítrofes también podrán ser atendidos allí.

Por lo tanto, la plantilla actual "ya contempla ese aumento de atenciones", aunque en el caso de que fuera necesario "se dotarían nuevas plazas" con el presupuesto que tendrá el Servicio Cántabro de Salud para personal en 2021, ya que los próximos presupuestos de Cantabria contemplan en este capítulo un incremento de 43 millones, ha destacado el consejero.

En cuanto a las instalaciones, ha dicho que no se contemplan nuevas inversiones porque el Tres Mares tiene "apenas diez años" y están "en buen estado", de modo que si es necesario hacerlo no será motivada por el convenio, ya que no contempla la adquisición de nuevos equipos.