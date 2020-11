Cvirus.- Puig creu "just" per part de Generalitat el "reconeixement econòmic" a sanitaris i sociosanitaris públics

Puig s'ha pronunciat d'aquesta manera després d'assistir a la presentació del projecte 'Ús de drons per a transport de material sanitari i d'emergència', preguntat pel ple extraordinari que el Consell celebrarà aquesta vesprada per a aprovar el decret llei, dotat amb 43 milions d'euros, dirigit a concedir gratificacions extraordinàries al personal sanitari i sociosanitari per la seua tasca al principi de la pandèmia.

El responsable autonòmic ha recordat que aquest decret llei contempla "una gratificació de caràcter econòmic" per a "aquelles persones que han estat més directament treballant des del servici públic de salut i també des dels servicis d'assistència de servicis socials".

Així mateix, Ximo Puig ha apuntat que amb aquesta mesura es pretén "generar eixe marc" per a la gratificació econòmica i ha precisat que "després, també tindrà la seua dimensió en ordes que la Conselleria de Sanitat i la Conselleria d'Igualtat portaran endavant".

"Es tracta fonamentalment, d'almenys, donar una compensació de caràcter econòmic. És ben cert que serà escassa per al treball que els professionals de la sanitat i dels servicis socials han fet però, almenys, creiem que és just per part de la Generalitat fer eixe reconeixement econòmic", ha exposat.

Després d'açò, el president de l'Executiu valencià ha agregat que "el més important és el reconeixement moral que ha fet la societat valenciana per als professionals de la salut i de l'assistència social" per eixe treball davant la Covid-19.

Preguntat per què queda fora d'eixa gratificació el personal dels centres privats i concertats, Puig ha subratllat que "és la Generalitat la que fa aquesta compensació a aquells que són els seus funcionaris, els seus empleats públics".

A continuació, el president ha considerat que "seria també important que aquelles empreses de caràcter privat que fan aquesta gestió tingueren també aquesta capacitat" de reconeixement cap als seus professionals d'aquests àmbits.

No obstant açò, ha matisat que eixa "és una qüestió que depèn de les empreses privades". "Nosaltres no anem a dir el que han de fer. Nosaltres creiem que a aquells empleats públics els hem de fer aquest reconeixement", ha afegit el cap del Consell.

Preguntat també per si el personal de les residències concertades va a tindre aquesta compensació, Ximo Puig ha manifestat: "nosaltres anem a fer allò que ens correspon en l'àmbit públic".

"UN PARAIGUA"

Per la seua banda, la vicepresidenta i consellera de Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha explicat que el decret llei que s'aprovarà aquesta vesprada serà "un paraigua" per a posteriorment habilitar partides per a poder concedir aquestes gratificacions extraordinàries al personal sanitari i sociosanitari per l'esforç realitzat al principi de la pandèmia, durant l'estat d'alarma.

D'aquesta manera, una vegada aprovat aquest decret llei pel ple del Consell, i a proposta del seu departament i de la Conselleria de Sanitat, s'adoptaran els acords per a anar concretant aquestes gratificacions que solament podran beneficiar a funcionaris públics i personal estatutari, ha aclarit.

"NO PER A REPARTIR DIVIDENDS"

Les gratificacions en l'àmbit privat es concedirà a través d'un decret de concessió directa de subvencions a centres, vivendes tutelades i entitats d'iniciativa social, que es preveu aprovar en el ple del pròxim divendres a proposta de Conselleria, per valor de 10,9 milions.

D'aquestes ajudes, el 50% serà per a cobrir el cost de la contractació de personal extra, així com reconéixer l'esforç dels professionals, i l'altra mitat per a finançar l'adquisició de material "no per a repartir dividends", ha recalcat. L'altra mitat serà per a compra de material inventariable.