Marta Peñate promete no tener sexo en 'La casa fuerte', donde ha entrado para ser pareja de Albert

En la última gala de La casa fuerte la concursante Mari Cielo Pajares fue la expulsada por la audiencia, por lo que su pareja de concurso, Albert Álvarez, se quedó sin acompañante, algo que el concurso ha resuelto fichando a Marta Peñate, una de las protagonistas de la reciente La isla de las tentaciones.

La joven canaria será así la nueva concursante del realityde Telecinco y compartirá destino, y colchón, con el atleta olímpico.

Eso sí, nada más, o eso es lo que Marta se ha propuesto. En su anterior reality tuvo tórridas escenas de sexo con Dani, al que conoció en la isla y con el que fue infiel a su pareja de entonces, Lester Duque.

"Mis padres me matan", dijo ante un posible escarceo sexual en La casa fuerte. "Estoy a punto de ser desheredada porque no les hizo gracia el paso por la isla, en especial a mi madre. Me ha dicho que 'una vez vale, pero dos no'", contaba este domingo, al entrar en el concurso.