Cvirus.- La Comunitat registra 31 morts, 2.291 nous casos i 1.572 persones ingressades

D'aquesta manera, el nombre total de defuncions és de 2.037 persones: 295 en la província de Castelló, 709 en la d'Alacant i 1.033 en la de València.

Dels nous casos confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens, la xifra total de positius se situa en 81.367 persones. Per províncies, 271 estan a Castelló (9.413 en total); 876 a Alacant (27.891 en total), i 1.144 en la província de València (44.061 en total). A més, el nombre total de pacients sense assignar es manté en dos.

Els hospitals valencians tenen 1.572 persones ingressades: 139 en la província de Castelló, amb 19 pacients en UCI; 506 en la província d'Alacant, 98 d'ells en la UCI; i 927 en la província de València, 146 d'ells en UCI.

Per la seua banda, des de l'última actualització s'han registrat 1.595 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia se situa en 73.507: 8.268 a Castelló, 25.153 a Alacant i 40.035 a València. A més, hi ha 51 altes sense assignació. D'aquesta forma, en aquests moments hi ha 16.623 casos actius, la qual cosa suposa un 17,77% del total de positius.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 1.565.465, de les quals 1.406.240 han sigut a través de PCR i 159.225 mitjançant test ràpid.