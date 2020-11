Sanitat convoca una nova edició de les Llistes d'Ocupació Temporal per a totes les categories professionals

També s'introdueix la possibilitat de rebre ofertas d'ocupació de curta durada i a temps parcial per a agilitzar la gestió i adequar-la als interessos de les persones integrants de les llistes.

La valoració de mèrits que conformarà l'orde de les llistes es realitzarà d'acord amb un barem que atorga major puntuació a la nota d'oposició, a la formació especialitzada via residència i als servicis prestats en places qualificades com de difícil cobertura.

Així mateix, es valoraran els servicis prestats en hospitals militars, institucions penitenciàries, institucions públiques de caràcter sociosanitari de la Generalitat Valenciana, entitats concertades que atenguen pacients de la sanitat pública i mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

El barem també adequa la puntuació de coneixement de valencià a les exigències de les titulacions del Marc Comú Europeu. A més, s'afig puntuació específica per a persones amb diversitat funcional.

Per a facilitar els tràmits, les inscripcions i la documentació es presentaran en terminis diferents: del 17 de novembre al 7 de desembre de 2020 es podran realitzar les sol·licituds telemàtiques, en les quals es triaran les categories i Departaments de Salut.

Posteriorment, entre el 14 de desembre de 2020 i el 15 de gener de 2021 s'aportarà la documentació acreditativa dels requisits i els mèrits. Aquesta presentació podrà realitzar-se per les vies habituals (registres presencials) o telemàticament, per mitjà de la pàgina web de la Conselleria.

En aquest sentit, s'ha implementat un tràmit que permetrà l'aportació de la documentació mitjançant procediments telemàtics perquè no siga necessari acudir als registres de manera presencial.

Totes les persones interessades a inscriure's en l'edició 18 de les Llistes d'Ocupació Temporal han de complir dos requisits. En primer lloc, disposar de certificat de firma electrònica compatible amb l'Autoritat de Certificació de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic, per a tindre accés al sistema i firmar la sol·licitud per via telemàtica. S'admeten certificat de persona física, DNI-i i Cl@ve permanent.

L'altra condició indispensable és disposar de connexió a Internet per a poder emplenar la sol·licitud.