Oltra veu extravagant que el PP demane la dimissió de Trenzano quan "va arribar a tindre 11 imputats per robar"

"És obvi que, si Fiscalia diu que no hi ha cas, és com a mínim extravagant que el PP arribe a demanar la seua dimissió quan hem arribat a tindre 11 diputats del PP imputats per robar i amb la cara folrada asseguts en l'escó, i alguns d'ells van acabar a la presó", ha asseverat en la roda de premsa després del ple del Consell.

Trenzano, també de Compromís, s'asseurà en el banc acusat per l'acusació particular que exerceix el PPCV, ja que Fiscalia sol·licita el sobreseïment. El jutge, per contra, estima que hi ha "mèrits suficients" per a seguir endavant amb el procediment.

Després de remarcar que el Consell no ha valorat aquest procés, Oltra ha advocat per "singularitzar cada cas". "Estem parlant no d'irregularitats, sinó d'un determinat document i de si s'ajusta o no als fets", ha recalcat, amb el que "no s'està parlant d'una irregularitat, sinó d'un paper".

És més, ha recordat que Fiscalia va demanar l'arxiu del procediment, una cosa "rellevant perquè es fa patent una mala fe processal per part de qui denuncia: el PP". "Açò ho deixem per a una altra anàlisi, tenint en compte que Fiscalia acusava el PP de robar", ha subratllat.

El ministeri públic, ha insistit la també portaveu del Consell, "diu que s'ha d'arxivar i no hi ha causa, i de fet ja es va arxivar una vegada". "No sé si comptar a dotzenes els casos que han anat arxivant-se", ha afegit en relació a les querelles del PPCV.

Al marge de Trenzano, Oltra ha posat com a exemple la denúncia de la diputada del PP Elena Bastidas per ocultació d'informació per part de la seua Conselleria d'Igualtat en la primera onada de la pandèmia. "Va demanar una sèrie de documents quan Les Corts estaven tancades, estàvem confinats i treballàvem 14 hores al dia", ha recalcat, i ha criticat que la 'popular' "va tindre un mes sencer un enllaç amb la documentació fins que va caducar i no ho va fer encara que estava a sa casa".

La causa de Trenzano va sorgir arran d'una denúncia de la portaveu adjunta del PPCV, Eva Ortiz, en relació a la presumpta falsedat en algunes de les justificacions de despeses contingudes en un document emès a l'abril del 2018 per la direcció general sobre les ajudes al foment del valencià.