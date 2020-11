Lorena Castell cuenta en 'Zapeando' cómo descubrió la infidelidad de su novio: "Con una chica que yo conocía"

Desgraciadamente, las infidelidades están muy presentes en las relaciones sentimentales, y si no que se lo digan a La isla de las tentaciones. Y parece que de ellas no se libran ni anónimos ni famosos, pues Lorena Castell hizo alarde de un asombroso ojo detectivesco y descubrió que le estaban poniendo los cuernos.

Lo hizo en Zapeando, mientras hablaban de la noticia de la joven que descubrió la infidelidad de su novio gracias al reflejo de las gafas de sol en una foto. Y, ni corta ni perezosa, aseguró que le había sucedido exactamente lo mismo.

"Yo pillé a una persona así también. Subió una foto y se veía reflejado en las gafas", comenzó explicando. "Había hecho la foto una chica que yo conocía que me estaba haciendo el 'saltito'".

"En las gafas de sol, muchas veces no nos damos cuenta, pero hay millones de reflejos de una realidad", añadió. "Y dije '¿esta no es...?'. ¡Efectivamente! ¿Era yo? No. ¿Se la estaba...? Pues sí".

Por ello, Lorena Castell recomendó a los espectadores que si veían una foto con unas gafas de sol, la ampliaran para descubrir los secretos más íntimos. "Es que las redes sociales son el VAR de las relaciones sentimentales", apostilló Cristina Pedroche.