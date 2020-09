El enfado de Lorena Castell con Dani Mateo por un comentario personal: "Eres un bocazas, cierro el grifo contigo"

Este lunes, nada más arrancar Zapeando, se produjo un divertido aunque también algo tenso momento entre Dani Mateo, presentador, y Lorena Castell, una de las colaboradoras habituales del programa vespertino de laSexta.

El presentador realizó un inesperado comentario que primero contrarió a Castell para después, viendo que Mateo no paraba, acabó por 'enfadarla'. Todo ante las risas de Cristina Pedroche, sabedora de lo que estaba ocurriendo.

Todo empezó cuando el conductor se refirió al "kundalini" de Lorena, término relativo al hinduísmo y que, visto lo visto en plató, debía ir con segundas.

Pese a que ella le advirtió de que se dedicara a presentar el programa, él continuaba con la broma: "Es que Lorena hace yoga y...".

"Las cosas que yo te cuento a título personal... a ver si haces el favor de no ser tan bocazas", cortó más seria Lorena a su compañero.

"Luego te gusta llamarme en directo y un día te vas a llevar un zasca", afirma la comunicadora en relación a la broma telefónica que le hizo Dani Mateo en otro programa.

"Eres un bozacas, no te enseño ni un mensajito privado de Instagram más. Se acabó. Cierro el grifo contigo", afirmó Lorena Castell ante Dani Mateo, que, entre risas, insistía en su inocencia: "Si no he dicho nada".