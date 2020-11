El SEPE llevará a la Fiscalía la venta de citas previas para hacer trámites en la demarcación de Barcelona

El Servicio Público de Ocupación Estatal (SEPE) llevará a la Fiscalía la venta de citas previas para hacer trámites en la demarcación de Barcelona, según ha avanzado 'La Vanguardia'.

Precisamente, las oficinas de las comarcas barcelonesas han sufrido una situación de colapso que ha provocado retrasos generalizados de hasta tres meses en la tramitación de las prestaciones de desempleo. El Ministerio de Trabajo ha tenido conocimiento que algunos usuarios han pagado para obtener su cita para hacer trámites en el servicio público de ocupación a terceras personas que se encargan de venderlas a través de Internet. La dirección provincial del organismo pondrá en conocimiento de la Fiscalía estos hechos para que "proceda a los efectos oportunos".

Fuentes sindicales indican que han sospechado que esto se producía al ver que, por ejemplo, todos los usuarios que asistieron un día a una oficina barcelonesa eran de una localidad que no pertenece a su ámbito geográfico. Los funcionarios atienden a todo el que tenga cita, aunque no vivan en el territorio que en principio gestiona aquella oficina. El ministerio que dirige Yolanda Díaz recuerda que el acceso a la cita es gratuito y requiere facilitar datos personales.

La problemática se ha centrado en Barcelona y, en concreto en Ciutat Vella donde se pueden ver locutorios con cartillas de venta de citas previas. De hecho, alguno de los usuarios afectados compraron la cita en una lavandería del centro de Barcelona. El presidente de la junta de personal de los funcionarios del Estado en la provincia de Barcelona y trabajador del SEPE,

Miguel Ángel Garcia, explica que se comenzó a detectar la problemática para que los mismos usuarios explicaban que habían pagado desde 5 hasta a 80 euros para poder tener la cita.

Otro indicio fue la repetición de los mismos correos "hasta 20 veces" en el listado de las decenas de citas previas que se conceden cada día, según el también delegado de la CGT. "Además nos dimos cuenta que buena parte de estas citas pedidas con los correos que se repiten se anulaban. Y cuando esto pasa, se genera disponibilidad. Detectamos determinados días en los que las anulaciones en oficinas casi igualaba la cifra de citados", ha indicado. "Estas anulaciones son el medio que utilizan después para vender la cita", ha añadido.

Este trabajador cree que las personas que han accedido a estas citaciones lo han hecho a través de un programa informático que se salta el mecanismo de seguridad que de la página web oficial, que se asegura que el demandante es una persona y no una máquina. Para dificultar las operaciones de estos grupos que mercadeaban con las citaciones, las oficinas decidieron no "abrir citas" no a la misma hora, o hacerlo en horarios poco habituales como las siete de la mañana o un sábado.

El sindicalista asegura que hacer la gestión de tramitar una cita para un tercero no es ilegal pero si se obtiene una cita ficticia usando datos inventados o con los datos de otras personas y después la vendes, "se entraría en una línea más delicada" y en una posible irregularidad. De momento, los Mossos no están investigando los hechos porque les hace falta una denuncia de los afectados o de la Fiscalía para hacerlo.

"La escasez de citas está provocando que se comercie con ellas. Si tuviésemos una plantilla suficiente para atender la carga de trabajo que tenemos ahora mismo podríamos atender a más gente", subraya.

"El paro está subiendo, tenemos el problema de los ERTE con errores en el pago que piden una respuesta; la gente que no cobra y quiere saber el por qué... Todo son motivos que explican que la necesidad de citas aumente", añade.