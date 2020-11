Lester, de 'La isla de las tentaciones', sorprende con un radical cambio de imagen que se parece mucho al de Marta

Lester Duque ha dejado con la boca abierta a sus seguidores en Instagram tras publicar una fotografía con un radical cambio de look, pues el canario se ha teñido el pelo de color rubio platino. Pero eso no es todo, ya que Marta Peñate, con quien terminó su relación en La isla de las tentaciones 2, había publicado unas horas antes un autorretrato con una peluca de ese mismo color.

Ha sido este jueves cuando el joven ha publicado una imagen luciendo su habitual tupé, aunque con la peculiaridad de que ahora ya no es castaño, y con la barba cuidadosamente recortada. "Te queda genial", "me da algo, qué guapo" o "estás mejor que moreno" son algunos comentarios cariñosos que ha recibido.

No obstante, la fotografía del canario también ha provocado distintas críticas y burlas, ya que algunos usuarios han considerado que estaba demasiado editada. "¿Vas sin filtros, no?" o "más Photoshop imposible" son algunos de los mensajes que recoge el post, que cuenta con más de 17.000 'me gusta'.

Marta Peñate también sorprende con radical un cambio de imagen

Curiosamente, Lester ha publicado su nuevo look unas horas después de que su expareja desde hacía once años subiera a Instagram un selfieen el que aparecía con una melena de color platino.

En una visita con Inma Campano, su excompañera en República Dominicana, a una tienda de extensiones, se ha enfundado una peluca de lo más atrevida. "Rubia estoy igual de buena", expresaba en sus stories. A diferencia de Lester, la exconcursante de Gran Hermano no se ha sometido a un cambio permanente.