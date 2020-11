CSIF exigeix al Consell que porte a la pròxima Mesa General la paga extra a personal de centres sanitaris

Mitjançant un comunicat, la central sindical ha lamentat la falta de negociació, i ha assenyalat que els punts inclosos en l'ordre del dia per al 18 de novembre "resulten del tot insuficients i no aborden qüestions importants i urgents de la Funció Pública valenciana".

En eixe ordre del dia es troba l'increment retributiu del 2%, aprovat al gener a nivell estatal i que, "des d'aleshores, CSIF està sol·licitant la seua translació a l'àmbit autonòmic cada mes".

El sindicat lamenta que els empleats públics valencians "siguen dels últims d'Espanya a percebre-ho". A més, ha insistit en Junta de Portaveus en què "s'abone immediatament amb efecte retroactiu des de gener".

CSIF ha expressat en la Junta de Portaveus de hui la seua "decepció" per la "falta d'intenció del Consell de negociar amb els agents socials la paga addicional anunciada al personal sanitari". "També per la no inclusió en l'ordre del dia de la Mesa General de com promoure plantilles més estables en l'Administració, de manera que es reduïsca l'excés de temporalitat actual, o l'aplicació de les 35 hores setmanals", han indicat.

El sindicat igualment mostra el seu malestar per la resposta del Consell sobre que els temes sol·licitats a tractar s'abordaran dins del calendari de negociació, la qual cosa aboca al fet que es dilaten, sobretot si es té en compte que entre gener i octubre d'enguany no s'ha convocat la Mesa General de Negociació.

De la mateixa manera, CSIF demana al Consell que no es limite a aprovar el muntant global de la paga addicional per al personal dels centres sanitaris, com ha respost, sinó que la negocie amb els agents socials.